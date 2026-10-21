Что посмотреть: подборка научно-фантастических сериалов, которые остались в тени хитов

Каталог Netflix устроен так, что его алгоритм в основном показывает то, что уже и так доказало популярность, и скрывает то, что не выстрелило сразу, сообщает Zakon.kz.

По этой причине в рекомендациях регулярно крутятся "Очень странные дела" и "Черное зеркало", а некоторые приличные фантастические проекты остались в тени кинобиблиотеки.

Издание iXBT собрало пять научно-фантастических сериалов, о которых говорят в разы меньше, чем они того заслуживают. Это законченные истории, режиссерские эксперименты и продуманная фантастика, построенная не на бюджете и спецэффектах.

"Путешественники" (Travelers, 2016-2018)

В умирающем будущем люди находят способ отправлять сознание в прошлое. Оно вселяется в тело современного человека буквально за мгновение до его смерти. К примеру, гибель агента, у которого оставалось четыре секунды жизни, спасает будущее, а в освободившееся тело переселяется человек из будущего с конкретной миссией. Три сезона выстроены как законченная арка.

"Маньяк" (Maniac, 2018)

Эмма Стоун и Джон Хилл играют двух незнакомцев, которые соглашаются на испытание нового препарата. Препарат подают как лекарство от психической боли, а получают взамен общие сны, в которых граница между реальностью и иллюзией исчезает. Сознания героев переплетаются, и каждый эпизод швыряет пару в новый жанр. То нуар с уголовным сюжетом, то фэнтезийный квест, то мафиозная драма.

"Восьмое чувство" (Sense8, 2015-2018)

Восемь незнакомцев со всех концов планеты, от офицера полиции в Чикаго до водителя автобуса в Найроби, внезапно начинают видеть чужими глазами, слышать чужие мысли и пользоваться чужими навыками. Съемки гастролировали по всему миру, от Рейкьявика и Сеула до Мумбаи и Мехико, и смотрится это не как туристическая открытка, а как способ рассказать восемь историй об одиночестве одновременно.

"ОА" (The OA, 2016-2019)

Слепая девушка по имени Прейри Джонсон исчезает из дома в семь лет, а возвращается спустя семь лет зрячей. Родителям она не рассказывает ничего, ФБР тоже, зато собирает пятерых случайных незнакомцев в подвале и по вечерам выкладывает им историю про похищение, эксперименты и другие измерения.

"Пантеон" (Pantheon, 2022-2023)

Сюжет основан на рассказах писателя Кена Лю. Подросток Мэдди получает в чате сообщение от таинственного незнакомца, который подозрительно много о ней знает. Оказывается, ее умерший отец согласился на корпоративный эксперимент по загрузке мозга, и теперь его сознание живет в вычислительной среде, пока компания эксплуатирует его знания.

Ранее мы рекомендовали к просмотру 10 увлекательных сериалов, где гнев стал главным оружием женщин, доведенных до хладнокровной мести.