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Названы три знака зодиака, которых скоро захлестнет бешеный поток денег

Мужчина, деньги, вода, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 05:30 Фото: magnific
31 октября 2026 года три знака зодиака привлекут к себе значительный финансовый успех. В это время года многие из нас смогут увидеть, насколько хорошо справились со своими задачами и какие плоды принесут наши многочисленные усилия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, когда Луна образует квадрат с Венерой, можно почувствовать себя измотанными, но счастливыми. Для этих астрологических знаков наступает период богатства и успеха.

Стрелец

Ничто не дается легко, но это не значит, что ничего не дается совсем. На самом деле, в субботу мы наконец-то начнем получать свою долю отдачи. Это очень ценный период в вашей жизни, поскольку вы по-настоящему соприкоснулись со Вселенной. Теперь вы понимаете силу, которой обладаете, и особенно силу своего разума. У вас мышление, ориентированное на изобилие, и это имеет решающее значение. Пришло время увидеть финансовый успех, которого вы так долго ждали.

Весы

Страх мешал вам принимать важные решения. Но, позволив себе быть смелым, вы создали пространство для изобилия. Конечно, нельзя просто щелкнуть пальцами и больше никогда не бояться. Но можно выбрать не позволять страху удерживать вас от нужных действий. Именно это вы сейчас и делаете. Вы знаете, что нужно для финансового успеха, и делаете все возможное, чтобы его достичь. Космос видит вашу целеустремленность и смелость и, наконец, вознаграждает вас за это.

Водолей

В пятницу Луна образует квадрат с Венерой, и это окажет интересное влияние на вашу жизнь. Вы всегда умели экономить, и иногда даже жертвовали своими потребностями ради накопления на будущее. Вы знаете, как важно иметь резервный фонд на случай непредвиденных обстоятельств. Финансовый успех ждет вас в ближайшем будущем, и вы его заслуживаете. Похвалите себя, ведь именно ваш ум и упорный труд привели вас сюда.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее астрологи перечислили знаки зодиака, которых ждет мощный апгрейд в конце ноября.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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