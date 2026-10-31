Скоро пригодятся каждому: стилист показал модные аксессуары для холодов

Стилист и ведущий шоу "Модный приговор" Александр Рогов посоветовал присмотреться к теплым головным уборам на осень и зиму, сообщает Zakon.kz.

Модную заметку он опубликовал в Telegram.

"Осень выдалась теплой, но пора уже задуматься и о теплых классных головных уборах", – написал эксперт.

Также Рогов сделал подборку от локальных марок для примера.

Ранее стилист рассказал, что в осенне-зимнем сезоне 2026/2027 в моду войдут брюки максимальной длины, которые будут закрывать обувь и собираться в мягкие складки.