Скоро пригодятся каждому: стилист показал модные аксессуары для холодов
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий шоу "Модный приговор" Александр Рогов посоветовал присмотреться к теплым головным уборам на осень и зиму, сообщает Zakon.kz.
Модную заметку он опубликовал в Telegram.
"Осень выдалась теплой, но пора уже задуматься и о теплых классных головных уборах", – написал эксперт.
Также Рогов сделал подборку от локальных марок для примера.
Ранее стилист рассказал, что в осенне-зимнем сезоне 2026/2027 в моду войдут брюки максимальной длины, которые будут закрывать обувь и собираться в мягкие складки.
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