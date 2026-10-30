Необычная длина станет главным трендом: стилист показал модные брюки

Фото: Telegram/Александр Рогов

Стилист и ведущий шоу "Модный приговор" Александр Рогов заявил, что в осенне-зимнем сезоне 2026/2027 в моду войдут брюки максимальной длины, которые будут закрывать обувь и собираться в мягкие складки, сообщает Zakon.kz.

Модную заметку он опубликовал в Telegram.

"Брюки в пол – тренд сезона Fall/Winter 26.Осенне-зимние коллекции задают ориентир на максимальную длину брюк, и они мягко ложатся поверх обуви, образуя небольшие складки", – написал эксперт. Ранее сообщалось, какие кроссовки выбрать на весну-лето 2027.

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