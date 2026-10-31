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Повышенный аппетит и перепады настроения: эндокринолог назвал причину

Витамины, таблетки, лекарства , фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 02:51 Фото: pexels
Диетолог и эндокринолог Антон Поляков рассказал, к чему может привести нехватка важного витамина в организме, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, о дефиците витамина D говорят психоэмоциональные и физические изменения. К первым относятся снижение настроения, тревожность, нарушение пищевого поведения. Об этом диетолог и эндокринолог Антон Поляков рассказал aif.ru.

"Появляется повышенная тяга к пище, склонность к перееданию, тревожно-депрессивные состояния. Также дефицит витамина D может сопровождаться сниженным иммунитетом", – рассказал эндокринолог.

А с возрастом нехватка витамина может привести к серьезному течению остеопороза: нарушается костный обмен, кость становится менее прочной и более склонной к переломам.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Получать необходимые витамины можно из ежедневного рациона. Однако даже полезные продукты могут терять часть витаминов во время приготовления. Эксперт объяснила, какие способы термической обработки помогают сохранить больше питательных веществ.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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