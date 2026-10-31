Повышенный аппетит и перепады настроения: эндокринолог назвал причину

Диетолог и эндокринолог Антон Поляков рассказал, к чему может привести нехватка важного витамина в организме, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, о дефиците витамина D говорят психоэмоциональные и физические изменения. К первым относятся снижение настроения, тревожность, нарушение пищевого поведения. Об этом диетолог и эндокринолог Антон Поляков рассказал aif.ru.

"Появляется повышенная тяга к пище, склонность к перееданию, тревожно-депрессивные состояния. Также дефицит витамина D может сопровождаться сниженным иммунитетом", – рассказал эндокринолог.

А с возрастом нехватка витамина может привести к серьезному течению остеопороза: нарушается костный обмен, кость становится менее прочной и более склонной к переломам.

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