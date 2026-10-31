#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
453.87
508.33
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
453.87
508.33
5.65
Советы

Как сохранить максимум витаминов при готовке: советы эксперта

продукты, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 17:53 Фото: magnific
Даже полезные продукты могут терять часть витаминов во время приготовления. Эксперт объяснила, какие способы термической обработки помогают сохранить больше питательных веществ, сообщает Zakon.kz.

Овощи, фрукты и ягоды могут терять часть полезных веществ при нагревании. Как рассказала "Доктору Питеру" биотехнолог и эксперт по питанию Елена Желянина, на сохранность витаминов влияют температура, продолжительность приготовления, количество воды и способ нарезки.

По словам специалиста, наиболее чувствительны к нагреванию витамин С и некоторые витамины группы В. При длительной варке они могут разрушаться или переходить в воду. При этом жирорастворимые витамины А, Е, D и К обычно более устойчивы к высоким температурам.

Чтобы сохранить больше полезных веществ, эксперт рекомендует готовить овощи на пару, запекать или быстро тушить с небольшим количеством жидкости. При варке часть водорастворимых витаминов переходит в отвар, поэтому такой способ особенно подходит для супов, где жидкость также употребляется в пищу.

Важно не переваривать овощи. Лучше доводить их до состояния аль денте, когда они сохраняют форму и умеренную плотность. Чем меньше времени продукты подвергаются нагреванию, тем ниже риск потери чувствительных витаминов.

При запекании не следует использовать чрезмерно высокую температуру ради румяной корочки. Сильный нагрев может приводить к образованию нежелательных соединений, в том числе акриламида.

Специалист также советует нарезать овощи и фрукты непосредственно перед приготовлением. Длительный контакт измельченных продуктов с воздухом и светом ускоряет окисление некоторых полезных веществ.

При этом замороженные овощи и ягоды не обязательно уступают свежим по питательной ценности. Их можно готовить без предварительного размораживания, а ягоды при необходимости лучше размораживать в холодильнике.

Эксперт подчеркнула, что полностью отказываться от термической обработки не нужно. Правильное приготовление помогает сохранить питательную ценность продуктов, а в некоторых случаях улучшает усвоение полезных веществ.

Ранее врач перечислила продукты, которые помогут поддержать иммунитет осенью, назвала врач.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
Читайте также
фрукты
09:59, 19 апреля 2026
Диетолог назвала 8 фруктов и ягод с максимумом витаминов
Овощи, супермаркет, продукты питания, овощной отдел, картофель, картошка, цены на картофель
13:30, 25 декабря 2025
Самые опасные способы готовки популярнейшего овоща
Врачи назвали продукты – "витаминные бомбы"
07:47, 14 января 2024
Врачи назвали продукты – "витаминные бомбы"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Схватка за бронзовую медаль Асыла Айтакына против американца на чемпионате мира в Астане
19:04, Сегодня
Опубликовано видео поражения Асыла Айтакына в схватке за "бронзу" чемпионата мира
Полуфинальная схватка Нуркожи Кайпанова на чемпионате мира в Астане
18:44, Сегодня
Появилось видео полуфинальной схватки Нуркожи Кайпанова на чемпионате мира в Астане
Асыл Айтакын на турнире от UWW
18:18, Сегодня
Асыл Айтакын уступил американцу в схватке за "бронзу" чемпионата мира в Астане
Мейрамбек Картыбай на Олимпийских играх-2024 в Париже
17:50, Сегодня
Мейрамбек Картыбай идёт за "бронзой" домашнего ЧМ, а Азамат Даулетбеков завершил борьбу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: