Почему стресс опасен для зубов и челюсти, объяснила врач

Хронический стресс может отражаться не только на эмоциональном состоянии, но и на здоровье полости рта. Врач-стоматолог Мария Долинская рассказала, какие изменения могут происходить с зубами и челюстью на фоне постоянного напряжения, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, стресс активирует симпатическую нервную систему, что может вызывать непроизвольное напряжение жевательных мышц. В результате человек начинает стискивать челюсти днем или скрежетать зубами во сне. Такое состояние называется бруксизмом, пишет "Доктор Питер".

"В результате такой повышенной нагрузки на зубы эмаль истончается, развивается патологическая стираемость", – объяснила Долинская.

Со временем зубы могут становиться чувствительными, на них появляются трещины и сколы. При длительной перегрузке также могут повреждаться пломбы, коронки и виниры.

Постоянное напряжение жевательных мышц способно вызывать болезненность и спазмы. Кроме того, повышенная нагрузка на височно-нижнечелюстной сустав может сопровождаться щелчками, болью и затруднением движений челюсти.

Стоматолог отметила, что многие люди не подозревают о ночном скрежете зубами. Заподозрить проблему можно по нескольким признакам: повышенной чувствительности зубов, стиранию эмали, утренней головной боли и напряжению жевательных мышц после пробуждения.

При появлении подобных симптомов специалист рекомендует обратиться к стоматологу. При этом стресс является лишь одним из возможных факторов развития бруксизма.

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