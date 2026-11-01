Сколько времени приживается зубной имплант и что может помешать: ответ стоматолога

Установка зубного импланта занимает значительно меньше времени, чем его приживление. Стоматолог Алена Снегирева рассказала, сколько длится восстановление, от чего оно зависит и какие факторы могут привести к осложнениям, сообщает Zakon.kz.

После установки зубного импланта начинается остеоинтеграция – процесс сращивания искусственного корня с костной тканью. Именно он обеспечивает надежную фиксацию импланта и позволяет ему выдерживать жевательные нагрузки.

Как рассказала "Доктору Питеру" стоматолог-имплантолог Алена Снегирева, сроки приживления зависят прежде всего от того, на какой челюсти установлен имплант.

На нижней челюсти, где костная ткань плотнее, процесс обычно занимает 3-4 месяца. На верхней челюсти приживление длится дольше – 4-6 месяцев.

На скорость восстановления также влияют качество и объем костной ткани, общее состояние здоровья пациента, особенности кровообращения и характеристики самого импланта.

Как происходит приживление

Сразу после операции вокруг импланта образуется кровяной сгусток. Примерно через три дня начинается формирование соединительной ткани, а в течение первых двух недель заживают десны.

Через 2-4 недели стабильность импланта временно снижается из-за перестройки костной ткани. В этот период особенно важно избегать чрезмерной жевательной нагрузки.

В следующие 1-3 месяца вокруг импланта формируется молодая костная ткань, обеспечивающая его постепенное закрепление. В течение последующих месяцев кость продолжает укрепляться.

В некоторых случаях установить временную коронку можно практически сразу после операции. Однако это не означает, что имплант уже прижился. Возможность такой процедуры зависит от его первоначальной стабильности и клинической ситуации.

Что мешает приживлению импланта

По словам Снегиревой, успешное приживление происходит в 98-99% случаев. Однако некоторые факторы способны замедлить восстановление и повысить риск осложнений.

К ним относятся:

недостаточная плотность и атрофия костной ткани;

курение и употребление алкоголя;

cахарный диабет и иммунодефицитные состояния;

хронические заболевания;

несоблюдение рекомендаций стоматолога.

Возраст также может влиять на восстановление, однако сам по себе не является противопоказанием к имплантации.

Специалист подчеркнула, что самостоятельно определить, прижился ли имплант, невозможно. После заживления десен остеоинтеграция обычно протекает незаметно. Ее состояние оценивает стоматолог во время контрольных обследований.

В первые недели после операции пациентам рекомендуют мягкую пищу и ограничение нагрузки на имплант. Возвращаться к привычному рациону следует постепенно, ориентируясь на рекомендации лечащего врача.

Если имплант не прижился, в большинстве случаев возможна повторная установка после выяснения причин неудачи.

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