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Советы

Сколько времени приживается зубной имплант и что может помешать: ответ стоматолога

снимок зуба, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 10:01 Фото: magnific
Установка зубного импланта занимает значительно меньше времени, чем его приживление. Стоматолог Алена Снегирева рассказала, сколько длится восстановление, от чего оно зависит и какие факторы могут привести к осложнениям, сообщает Zakon.kz.

После установки зубного импланта начинается остеоинтеграция – процесс сращивания искусственного корня с костной тканью. Именно он обеспечивает надежную фиксацию импланта и позволяет ему выдерживать жевательные нагрузки.

Как рассказала "Доктору Питеру" стоматолог-имплантолог Алена Снегирева, сроки приживления зависят прежде всего от того, на какой челюсти установлен имплант.

На нижней челюсти, где костная ткань плотнее, процесс обычно занимает 3-4 месяца. На верхней челюсти приживление длится дольше – 4-6 месяцев.

На скорость восстановления также влияют качество и объем костной ткани, общее состояние здоровья пациента, особенности кровообращения и характеристики самого импланта.

Как происходит приживление

Сразу после операции вокруг импланта образуется кровяной сгусток. Примерно через три дня начинается формирование соединительной ткани, а в течение первых двух недель заживают десны.

Через 2-4 недели стабильность импланта временно снижается из-за перестройки костной ткани. В этот период особенно важно избегать чрезмерной жевательной нагрузки.

В следующие 1-3 месяца вокруг импланта формируется молодая костная ткань, обеспечивающая его постепенное закрепление. В течение последующих месяцев кость продолжает укрепляться.

В некоторых случаях установить временную коронку можно практически сразу после операции. Однако это не означает, что имплант уже прижился. Возможность такой процедуры зависит от его первоначальной стабильности и клинической ситуации.

Что мешает приживлению импланта

По словам Снегиревой, успешное приживление происходит в 98-99% случаев. Однако некоторые факторы способны замедлить восстановление и повысить риск осложнений.

К ним относятся:

  • недостаточная плотность и атрофия костной ткани;
  • курение и употребление алкоголя;
  • cахарный диабет и иммунодефицитные состояния;
  • хронические заболевания;
  • несоблюдение рекомендаций стоматолога.

Возраст также может влиять на восстановление, однако сам по себе не является противопоказанием к имплантации.

Специалист подчеркнула, что самостоятельно определить, прижился ли имплант, невозможно. После заживления десен остеоинтеграция обычно протекает незаметно. Ее состояние оценивает стоматолог во время контрольных обследований.

В первые недели после операции пациентам рекомендуют мягкую пищу и ограничение нагрузки на имплант. Возвращаться к привычному рациону следует постепенно, ориентируясь на рекомендации лечащего врача.

Если имплант не прижился, в большинстве случаев возможна повторная установка после выяснения причин неудачи.

Даже полезные продукты могут терять часть витаминов во время приготовления. Ранее эксперт объяснила, какие способы термической обработки помогают сохранить больше питательных веществ.

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Айсулу Омарова
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