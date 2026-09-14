Что посмотреть: подборка лучших сериалов о пришельцах

Инопланетяне и научная фантастика идут рука об руку. За годы на экране появились десятки загадочных и пугающих существ, а лучшие сериалы о пришельцах выбрали зрители, сообщает Zakon.kz.

Сайт Collider составил список из восьми научно-фантастических сериалов, которые в сети называют шедеврами.

Чужой: Земля (2025 – настоящее время)

Сериал продолжает франшизу, основанную на полнометражных фильмах, и включает одного из самых узнаваемых инопланетян – ксеноморфа. "Чужой: Земля" усиливает ощущение ужаса и представляет целую орду новых хищных и паразитических форм жизни, которым не терпится захватить Землю. В то время как многие научно-фантастические сериалы используют гуманоидную форму для изображения инопланетян, "Чужой: Земля" мыслит нестандартно и использует все – от мух до глазных яблок.

Звездный путь: Следующее поколение (1987-1994)

Сериал воплотил в себе миссию оригинального шоу и затронул ряд глубоких и значимых тем. В каждом эпизоде поднимались самые разные вопросы – от дискриминации до искусственного интеллекта. В центре сюжета одна из самых интригующих и коварных сущностей, с которыми сталкивается экипаж "Энтерпрайза", – Кью. Несмотря на то что он принимает человеческий облик, чтобы взаимодействовать с офицерами, Кью является внепространственным существом, обладающим огромной силой.

Засланец из космоса (2021-2025)

Уютная драмеди с Аланом Тьюдиком в главной роли. Его персонаж – инопланетянин, чей корабль терпит крушение на Земле. Чтобы не выделяться, он принимает облик местного врача Гарри Вандершпигеля. По мере того как Гарри сближается с Астой Твелвтрис (Сара Томко), ему становится все труднее выполнить свою миссию по уничтожению планеты. Антураж и атмосфера маленького городка делают этот сериал непохожим на другие.

Далеко во Вселенной (1999-2003)

Сериал выводит инопланетную жизнь на новый уровень: корабль, на котором путешествует команда, живой. Он обладает разумом, у него есть имя, а иногда и собственная воля. Главные герои – это разношерстная команда, а не организованный и обученный коллектив. Наблюдать за тем, как сталкиваются и сходятся их импульсивные характеры, очень увлекательно.

Секретные материалы (1993-2018)

Один из самых влиятельных научно-фантастических телесериалов всех времен. Скептик Дана Скалли (Джиллиан Андерсон) работает в паре с эксцентричным Фоксом Малдером (Дэвид Духовны) в ФБР, и в их задачи входит расследование самых сверхъестественных и необъяснимых случаев. "Секретные материалы" варьируются от фэнтези до чистой научной фантастики.

Доктор Кто (1963-2025)

Самый долгий научно-фантастический сериал в истории подарил миру по-настоящему интригующих инопланетян. "Доктор Кто" рассказывает о пришельце, известном как Доктор, который принадлежит к расе Повелителей времени. Вместе со своим спутником этот путешественник во времени посещает разные планеты и временные отрезки – иногда чтобы наблюдать, а иногда чтобы вмешиваться.

Затерянные в космосе (2018-2021)

В сериале всего три сезона, но он захватывает с первых минут и не отпускает зрителей с самого начала. Главный персонаж – Робот (Брайан Стил), представляющий собой смесь живой инопланетной расы и киборгов. Робот пытается понять, кто он такой, и решить, является ли он машиной или органической формой жизни. Кроме того, он может в некоторой степени менять форму.

Мандалорец (2019-2023)

Крошечный второстепенный персонаж, который был просто частью сюжета нового сериала "Звездные войны" на Disney+, но стал мировой сенсацией и покорил фанатов. Сериал повествует о приключениях одинокого охотника за головами Мандалорца, известного как Дин Джарин, который путешествует по дальним уголкам галактики, держась подальше от власти Новой Республики.

Ранее мы рекомендовали к просмотру подборку фантастических фильмов про постапокалипсис, которые легко было пропустить. Они повествуют о напряженной борьбе за ресурсы и показывают мир после катастрофы.

