#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+10°
$
453.87
508.33
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+10°
$
453.87
508.33
5.65
Советы

Что посмотреть: подборка мистических детективов с закрученным сюжетом

Сцена, актеры, фильм, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 07:40 Фото: кадр из фильма "Вопль"
Любое детективное расследование начинается с версии, которую можно объяснить привычными причинами. В представленных кинокартинах проблемы начинаются тогда, когда собранные улики указывают не на человека, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT сделало подборку из шести фильмов, в которых привычный детектив переплетается со сверхъестественным.

"Звонок" (2002)

Журналистка Рэйчел Келлер начинает интересоваться загадочной смертью своей племянницы Кэти. Девушка погибла одновременно с несколькими друзьями, а обстоятельства выглядят настолько странно, что быстро обрастают слухами. Перед смертью подростки посмотрели неизвестную видеокассету, после чего якобы получили предупреждение: жить им осталось ровно семь дней. Рэйчел решает проверить историю самостоятельно и находит ту самую запись.

"Синистер" (2012)

Писатель Эллисон Освальт специализируется на книгах о реальных преступлениях и ищет историю, которая сможет вернуть ему прежний успех. Ради новой работы он вместе с семьей переезжает в дом, где недавно были найдены убитыми несколько человек, хотя близким Эллисон предпочитает не рассказывать обо всех обстоятельствах произошедшего. На чердаке писатель обнаруживает коробку со старыми домашними кинопленками. Записи показывают гибель разных семей, и очень скоро становится понятно, что между преступлениями существует связь.

"Избави нас от лукавого" (2014)

Полицейский Ральф Сарчи занимается несколькими делами, которые первоначально никак не выглядят частью одной истории. Странное поведение людей, происшествие в зоопарке, семейный конфликт и найденное тело вполне можно расследовать отдельно. Однако в разных местах начинают появляться одинаковые символы и повторяющиеся имена.

"Вопль" (2016)

В небольшой корейской деревне происходит серия жестоких смертей. Полицейский Чон-гу участвует в расследовании и поначалу вместе с коллегами ищет вполне обычное объяснение: неизвестное заболевание, отравление или воздействие какого-то вещества. Поведение некоторых жителей действительно напоминает тяжелую болезнь, поэтому сверхъестественная версия долго остается лишь одним из местных слухов.

"Пустой человек" (2020)

Бывший полицейский Джеймс Ласомбра соглашается помочь в поисках пропавшей девушки Аманды. На первый взгляд перед ним обычное дело о подростке, которая могла уйти из дома по собственной воле. Но среди ее вещей обнаруживаются странные записи, а друзья рассказывают о городской легенде про Пустого человека. По правилам этой истории достаточно выполнить определенные действия, чтобы вызвать загадочную сущность.

"Шелби Оукс. Город-призрак" (2024)

Миа много лет пытается понять, что произошло с ее младшей сестрой Райли. Девушка вела популярный проект о паранормальных явлениях и вместе с командой отправилась исследовать заброшенный город Шелби-Оукс. Позже ее товарищей нашли погибшими, а сама Райли бесследно исчезла. Расследование постепенно зашло в тупик, не дав семье окончательного ответа.

Ранее мы рекомендовали к просмотру фантастический мини-сериал на осень, который вошел в число лидеров года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Фильм, актер, сцена
07:31, 03 июля 2026
Что посмотреть: пять свежих триллеров-головоломок с закрученным сюжетом
Сцена, актеры, фильм
06:40, 17 сентября 2026
Что посмотреть: подборка детективов, где зрителю придется самому искать виновного
Сцена, актеры, фильм
06:38, 23 сентября 2026
Что посмотреть: подборка фантастических фильмов с незаурядным сюжетом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
00:44, 31 октября 2026
Появился видеообзор матча КХЛ "Шанхайские Драконы" - "Барыс"
Фото: НОК РК
00:11, 31 октября 2026
Ризабек Айтмухан сделал заявление после поражения на ЧМ по борьбе в Астане
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
23:55, 30 октября 2026
"Барыс" совершил камбэк и вырвал победу у "Шанхайских Драконов" в матче КХЛ
Фото: &quot;Шанхай Шэньхуа&quot;
23:13, 30 октября 2026
Экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий заинтересовал клубы Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: