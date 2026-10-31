Что посмотреть: подборка мистических детективов с закрученным сюжетом

Любое детективное расследование начинается с версии, которую можно объяснить привычными причинами. В представленных кинокартинах проблемы начинаются тогда, когда собранные улики указывают не на человека, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT сделало подборку из шести фильмов, в которых привычный детектив переплетается со сверхъестественным.

"Звонок" (2002)

Журналистка Рэйчел Келлер начинает интересоваться загадочной смертью своей племянницы Кэти. Девушка погибла одновременно с несколькими друзьями, а обстоятельства выглядят настолько странно, что быстро обрастают слухами. Перед смертью подростки посмотрели неизвестную видеокассету, после чего якобы получили предупреждение: жить им осталось ровно семь дней. Рэйчел решает проверить историю самостоятельно и находит ту самую запись.

"Синистер" (2012)

Писатель Эллисон Освальт специализируется на книгах о реальных преступлениях и ищет историю, которая сможет вернуть ему прежний успех. Ради новой работы он вместе с семьей переезжает в дом, где недавно были найдены убитыми несколько человек, хотя близким Эллисон предпочитает не рассказывать обо всех обстоятельствах произошедшего. На чердаке писатель обнаруживает коробку со старыми домашними кинопленками. Записи показывают гибель разных семей, и очень скоро становится понятно, что между преступлениями существует связь.

"Избави нас от лукавого" (2014)

Полицейский Ральф Сарчи занимается несколькими делами, которые первоначально никак не выглядят частью одной истории. Странное поведение людей, происшествие в зоопарке, семейный конфликт и найденное тело вполне можно расследовать отдельно. Однако в разных местах начинают появляться одинаковые символы и повторяющиеся имена.

"Вопль" (2016)

В небольшой корейской деревне происходит серия жестоких смертей. Полицейский Чон-гу участвует в расследовании и поначалу вместе с коллегами ищет вполне обычное объяснение: неизвестное заболевание, отравление или воздействие какого-то вещества. Поведение некоторых жителей действительно напоминает тяжелую болезнь, поэтому сверхъестественная версия долго остается лишь одним из местных слухов.

"Пустой человек" (2020)

Бывший полицейский Джеймс Ласомбра соглашается помочь в поисках пропавшей девушки Аманды. На первый взгляд перед ним обычное дело о подростке, которая могла уйти из дома по собственной воле. Но среди ее вещей обнаруживаются странные записи, а друзья рассказывают о городской легенде про Пустого человека. По правилам этой истории достаточно выполнить определенные действия, чтобы вызвать загадочную сущность.

"Шелби Оукс. Город-призрак" (2024)

Миа много лет пытается понять, что произошло с ее младшей сестрой Райли. Девушка вела популярный проект о паранормальных явлениях и вместе с командой отправилась исследовать заброшенный город Шелби-Оукс. Позже ее товарищей нашли погибшими, а сама Райли бесследно исчезла. Расследование постепенно зашло в тупик, не дав семье окончательного ответа.

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