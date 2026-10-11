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Что посмотреть: подборка фантастических сериалов-антиутопий, которые вы могли пропустить

Сцена, актеры, сериал, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 07:42 Фото: кадр из сериала "Вымирание"
Существуют фильмы, в которых будущее рисуют не сглаженно, а честно – с тревожными вопросами и перепетиями. В этой подборке – научно‑фантастические сериалы, которые не собирали гигантских рейтингов, но точно заслуживают внимания , сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT составило подборку мрачных антиутопий, в которых смелые эксперименты с реальностью и истории о технологиях, меняют саму суть человека.

Кома (мини-сериал 2012)

Молодая специалистка замечает тревожную закономерность: внешне здоровые пациенты после стандартных процедур впадают в кому. Расследуя цепочку странных случаев, героиня сталкивается с непростыми этическими дилеммами и обнаруживает, что за сухими медицинскими протоколами может скрываться нечто зловещее.

Военная хроника (сериал 2012-2014)

В умирающем королевстве наступает час перемен: король на грани смерти, и власть достанется победителю турнира на королевском полигоне. Дроны отчаянно пытаются продлить жизнь монарха, пока не определится новый правитель. Им становится Гелам из города Турам – человек, мечтающий вернуть народу утраченные силу, волю и технологии. Он одерживает победу, но вскоре понимает: миром управляет неведомая сила, для которой он – лишь новое вместилище.

Сверхспособности (сериал 2015-2016)

В этом мире люди со сверхсилами живут бок о бок с обычными гражданами – и далеко не всегда используют дар во благо. Расследованием преступлений, в которых замешаны обладатели необычных способностей, занимается специальное полицейское подразделение. Его сотрудники – люди без сверхсил, и потому полагаются на профессионализм, логику и тактику, а не на сверхъестественные приемы.

Сектор "Зеро". Полиция будущего (сериал 2016)

Планета переживает острый дефицит ресурсов: за последние запасы пресной воды ведут беспощадную борьбу могущественные транснациональные корпорации, постепенно подменяя собой государства. В этих условиях особую роль играет спецподразделение "Сектор Зеро" – его сотрудники бросают вызов системе.

Вымирание (сериал 2017)

Действие разворачивается в далеком будущем: инопланетная цивилизация, причастная к гибели людей, решает провести эксперимент и вернуть к жизни небольшую группу представителей вида. Возрожденные сталкиваются с незнакомым миром, осваивают чужие технологии и пытаются понять истинные мотивы своих "создателей".

Грезы (сериал 2018)

Передовая технология виртуальной реальности позволяет людям заново переживать воспоминания и воплощать самые сокровенные желания. Но у этого "идеального" мира есть опасная цена: некоторые пользователи настолько растворяются в грезах, что уже не хотят возвращаться в действительность.

Осмос (сериал 2019)

В недалеком будущем технологическая компания разрабатывает революционный метод поиска идеальной пары: с помощью специального имплантата система сканирует подсознание человека, считывает глубинные эмоции и желания, а затем подбирает максимально совместимого партнера. Однако вскоре становится ясно, что чувства не укладываются в код: у участников эксперимента появляются тревожные побочные эффекты.

Утопия (сериал 2020)

Группа людей, увлеченных культовым графическим романом, обнаруживает, что в его страницах зашифрованы предсказания реальных катастроф. По мере того как сбывается одно пророчество за другим, герои понимают: они столкнулись не с совпадением, а с масштабным заговором, в котором переплелись интересы тайных организаций.

Ранее мы рекомендовали к просмотру восемь фантастических фильмов о связи сквозь время и радиоволны.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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