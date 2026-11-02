Именитые дизайнеры вернули в моду "бабушкин" аксессуар

Аксессуар из бабушкиного сундука внезапно стал главным трендом сезона. Известные дизайнеры решили вернуть в гардеробы броши и бутоньерки, сообщает Zakon.kz.

Броши и бутоньерки в виде цветов долгое время оставались в тени прочих стильных трендов. Однако в последних сезонах кутюрье массово представили указанную вещь на подиумах, сделав ее полноценным элементом гардероба, пишет Lenta.ru.

В частности, новый креативный директор Chanel Маттье Блази переосмыслил фирменную камелию бренда, выпустив объемные броши с воздушными лепестками.

А модный дом Tom Ford в коллекции весна-лето 2027 года продемонстрировал аналогичные изделия в виде красных роз на кожаных куртках и блейзерах.

По словам стилистов, чтобы подобный аксессуар выглядел актуально, необходимо избегать устаревших романтичных сочетаний. Так, эксперты порекомендовали комбинировать цветочные броши не с вечерними платьями, а со строгими мужскими костюмами, оверсайз-пиджаками, нарядами из твида и кожи, а также с принтами в полоску.

Вместе с тем золото, серебро, медь и бронза стали заметными трендами осенне-зимнего сезона. Стилист Александр Рогов советует использовать металлические оттенки не только в аксессуарах, но и в повседневной одежде.