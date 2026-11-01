Забудьте о скромных образах: стилист показал, как освежить осенний гардероб

Фото: Telegram/Александр Рогов

Золото, серебро, медь и бронза стали заметными трендами осенне-зимнего сезона. Стилист Александр Рогов советует использовать металлические оттенки не только в аксессуарах, но и в повседневной одежде, сообщает Zakon.kz.

Своей модной рекомендацией эксперт поделился в Telegram. По его словам, металлик в этом сезоне особенно актуален, поэтому не стоит ограничиваться привычными украшениями и сумками. "Металлик в текущем осенне-зимнем сезоне актуален как никогда! Золото, серебро, медь и бронза выходят за рамки вечернего гардероба и появляются в повседневных образах. Носите их в виде акцентных аксессуаров или выбирайте опции с металлическим блеском – от топов и юбок до верхней одежды. Важное напоминание – осень должна быть яркой!" – написал стилист. Ранее стилист показал модные аксессуары для холодов.

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