#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
Советы

Мода на удобство: дизайнеры переосмыслили рабочую одежду

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 18:31 Фото: Telegram/Александр Рогов
Известный стилист Александр Рогов рассказал о том, что крупные дизайнеры взяли курс на максимальную практичность, удобство и функциональность в гардеробе, благодаря чему рабочие куртки, жилеты, комбинезоны и фартуки стали по-новому популярны, сообщает Zakon.kz.

Модную заметку он опубликовал в Telegram.

"Тренд на утилитарную одежду снова прозвучал в актуальных мужских коллекциях. Рабочие куртки с крупными накладными карманами появились почти во всех главных мужских показах. При этом, куртками дизайнеры решили не ограничиваться и показали жилеты с накладными карманами, комбинезоны и брутальные грубые фартуки", – написал эксперт.

Утилитарная одежда – это практичная и функциональная одежда, которая в первую очередь служит для защиты от внешних условий и удобства в повседневной или профессиональной деятельности, а не для демонстрации статуса.

Ранее стилист призвал по-новому носить юбки, брюки и шорты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Александр Рогов дал совет, какую куртку модно носить в межсезонье
00:15, 07 мая 2025
Фотографии лучших курток на межсезонье опубликовал известный стилист
Александр Рогов дал модницам новый совет
19:19, 30 декабря 2025
Стилист объяснил, с чем сочетать черное кружево для создания эффектного образа
Александр Рогов дал советы модницам
22:01, 13 сентября 2025
Перья и бахрома: стилист оценил, какие тренды предвещает Неделя моды в Нью-Йорке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Теннисистка Соня Жиенбаева вышла в финал турнира ITF в Испании
17:43, Сегодня
Теннисистка Соня Жиенбаева вышла в финал турнира ITF в Испании
Легенда ММА Жорж Сен-Пьер признался, что никогда не получал удовольствия от поединков
17:21, Сегодня
Легенда ММА Жорж Сен-Пьер признался, что никогда не получал удовольствия от поединков
Аркадий Шестаков
16:42, Сегодня
"Цель - плей-офф": звезда казахстанского хоккея Шестаков о новом сезоне в составе "Барыса"
Александр Усик
15:57, Сегодня
"У нас есть два варианта": Усик о потенциальном своём сопернике в прощальном бою в карьере
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: