Мода на удобство: дизайнеры переосмыслили рабочую одежду
Фото: Telegram/Александр Рогов
Известный стилист Александр Рогов рассказал о том, что крупные дизайнеры взяли курс на максимальную практичность, удобство и функциональность в гардеробе, благодаря чему рабочие куртки, жилеты, комбинезоны и фартуки стали по-новому популярны, сообщает Zakon.kz.
Модную заметку он опубликовал в Telegram.
"Тренд на утилитарную одежду снова прозвучал в актуальных мужских коллекциях. Рабочие куртки с крупными накладными карманами появились почти во всех главных мужских показах. При этом, куртками дизайнеры решили не ограничиваться и показали жилеты с накладными карманами, комбинезоны и брутальные грубые фартуки", – написал эксперт.
Утилитарная одежда – это практичная и функциональная одежда, которая в первую очередь служит для защиты от внешних условий и удобства в повседневной или профессиональной деятельности, а не для демонстрации статуса.
Ранее стилист призвал по-новому носить юбки, брюки и шорты.
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