Казахстанцам напомнили про документ, который может понадобиться для оформления пенсии

Фото: Zakon.kz

В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" казахстанцам рассказали, что при оформлении пенсии им может понадобиться архивная справка, сообщает Zakon.kz.

С соответствующим вопросом в госкорпорацию обратился один из жителей нашей страны: "Собираю документы для оформления пенсии. Подскажите, обязательно ли предоставление архивной справки?" В "Правительстве для граждан" ответили, что: "Архивная справка необходима в том случае, если трудовая книжка отсутствует или пришла в негодность, а также если в ней имеются исправления или расхождения в данных. В таких случаях архивная справка служит документом, подтверждающим достоверность данных". Ранее в госкорпорации рассказали, нужно ли менять водительские права после замужества и смены фамилии.

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