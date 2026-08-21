Казахстанцам напомнили про документ, который может понадобиться для оформления пенсии
Фото: Zakon.kz
В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" казахстанцам рассказали, что при оформлении пенсии им может понадобиться архивная справка, сообщает Zakon.kz.
С соответствующим вопросом в госкорпорацию обратился один из жителей нашей страны:
"Собираю документы для оформления пенсии. Подскажите, обязательно ли предоставление архивной справки?"
В "Правительстве для граждан" ответили, что:
"Архивная справка необходима в том случае, если трудовая книжка отсутствует или пришла в негодность, а также если в ней имеются исправления или расхождения в данных. В таких случаях архивная справка служит документом, подтверждающим достоверность данных".
Ранее в госкорпорации рассказали, нужно ли менять водительские права после замужества и смены фамилии.
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