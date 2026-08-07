"Всего за несколько минут": казахстанцам подсказали, как восстановить водительские права
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 7 августа 2026 года, в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" поделились полезной информацией. Казахстанцам рассказали, как восстановить водительское удостоверение после лишения права управления транспортным средством, сообщает Zakon.kz.
В госкорпорации заверили, что сделать это можно всего за несколько минут через мобильное приложение "ЦОН".
Сотрудник филиала "Правительства для граждан" по Мангистауской области Суйиндик Гулимулы подробно рассказал и показал, как быстро можно восстановить водительские права после их лишения.
Так, для начала казахстанцам, лишенным права управления транспортным средством, необходимо получить номер заявки. Для этого нужно:
- Авторизоваться в мобильном приложении "ЦОН".
- Зайти в раздел "СпецЦОН", выбрать "Восстановление водительского удостоверения после лишения" и пройти автоматическую проверку.
- Затем указать категорию водительского удостоверения, регион и выбрать спецЦОН.
- После всех этапов услугополучателю выдадут номер заявки.
Следующий шаг – записаться на теоретический экзамен. Для этого услугополучателю нужно:
- Авторизоваться в мобильном приложении "ЦОН".
- Зайти в раздел "СпецЦОН", выбрать "Запись на экзамен по теории".
- Указать номер заявки и 6-значный код, который придет на номер телефона.
- Затем нужно выбрать регион, спецЦОН, дату и время теоретического экзамена.
- Внимательно проверить все данные, подтвердить их и нажать на кнопку "Далее".
- Если после всех этапов появится запись "Бронирование успешно!", то это значит, что услугополучателю удалось записаться на теоретический экзамен.
9 июля 2026 года казахстанцам озвучили важную информацию о получении водительских прав и госномеров. В госкорпорации отметили, что права и госномер можно получить лишь в том спецЦОНе, в котором услугополучатель подал документы.
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