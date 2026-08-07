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Общество

"Всего за несколько минут": казахстанцам подсказали, как восстановить водительские права

Водительское удостоверение, водительские права, автоцон, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 12:54 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 7 августа 2026 года, в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" поделились полезной информацией. Казахстанцам рассказали, как восстановить водительское удостоверение после лишения права управления транспортным средством, сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации заверили, что сделать это можно всего за несколько минут через мобильное приложение "ЦОН".

Сотрудник филиала "Правительства для граждан" по Мангистауской области Суйиндик Гулимулы подробно рассказал и показал, как быстро можно восстановить водительские права после их лишения.

Так, для начала казахстанцам, лишенным права управления транспортным средством, необходимо получить номер заявки. Для этого нужно:

  1. Авторизоваться в мобильном приложении "ЦОН".
  2. Зайти в раздел "СпецЦОН", выбрать "Восстановление водительского удостоверения после лишения" и пройти автоматическую проверку.
  3. Затем указать категорию водительского удостоверения, регион и выбрать спецЦОН.
  4. После всех этапов услугополучателю выдадут номер заявки.

Следующий шаг – записаться на теоретический экзамен. Для этого услугополучателю нужно:

  1. Авторизоваться в мобильном приложении "ЦОН".
  2. Зайти в раздел "СпецЦОН", выбрать "Запись на экзамен по теории".
  3. Указать номер заявки и 6-значный код, который придет на номер телефона.
  4. Затем нужно выбрать регион, спецЦОН, дату и время теоретического экзамена.
  5. Внимательно проверить все данные, подтвердить их и нажать на кнопку "Далее".
  6. Если после всех этапов появится запись "Бронирование успешно!", то это значит, что услугополучателю удалось записаться на теоретический экзамен.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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