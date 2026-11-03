Когда болезнь остается загадкой: как не потерять себя в ожидании диагноза

Заведующая лабораторией практических навыков ИКПСР Екатерина Шагина заявила, что поиск редкого заболевания может затянуться на годы, однако отсутствие точного диагноза не должно становиться причиной откладывать жизнь и отказываться от личных интересов, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала RuNews24.ru, что врачи обычно начинают обследование с наиболее вероятных причин заболевания, руководствуясь принципом бритвы Оккама. Но иногда правильный ответ оказывается самым неожиданным, поэтому поиск диагноза затягивается.

Длительная неопределенность тяжело воспринимается психологически. Человек связывает с диагнозом надежду получить объяснение происходящего, узнать прогноз и вернуть контроль над собственной жизнью. При этом сам поиск ответа может постепенно стать главным содержанием повседневности.

Шагина советует не ограничивать жизнь ожиданием медицинского заключения, а переключать внимание на окружающий мир, личные интересы и помощь другим людям. По ее мнению, не обязательно искать смысл в самой болезни – можно продолжать находить его в жизни, несмотря на трудности.

"Не сдаться – это не только продолжать искать диагноз. Это еще и не позволить его отсутствию поставить на паузу всю остальную жизнь", – подчеркнула эксперт.

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