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Советы

Известны знаки зодиака, которым сильно повезет до 8 ноября: кто в этом списке

Парень, руки, мандарин, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 05:38 Фото: magnific
С этого момента и до 8 ноября 2026 года жизнь трех знаков зодиака заметно улучшится. Это не произойдет в одночасье, но будьте уверены, к концу недели вы заметите существенные улучшения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, 4 ноября Венера выровняется с Юпитером, привнося беззаботную, общительную энергию. Но помните: Венера и Меркурий находятся в ретроградном движении, поэтому все может пойти не по плану.

Телец

В период ретроградного движения Меркурия и Венеры ваши отношения окажутся в центре внимания. На этой неделе уделите время размышлениям о ваших взаимоотношениях. Взаимны ли они или они кажутся более односторонними? В ближайшие дни вы можете столкнуться с сильным давлением или иметь дело с чрезмерно требовательным партнером. Период с 3 по 5 ноября может быть особенно сложным. Вместо того чтобы запускать что-то новое, замедлите темп и хорошенько все обдумайте. К середине ноября обе эти планеты перейдут в прямое движение, и это будет подходящее время для действий. Скрытые мотивы или обиды могут всплыть на поверхность, но не стоит выплескивать их наружу. Внимательно выслушайте и обдумайте свой ответ, прежде чем реагировать.

Лев

Марс все еще движется по вашему знаку, и поскольку планета действия находится в соединении с Луной, ваши эмоции находятся на пике. Эта энергия может привести к внутреннему противостоянию, и вам может быть трудно сдерживать свое эго. На этой неделе не навязывайте свою точку зрения и не реагируйте на конфликты эмоционально. Отпустите свое естественное стремление к вниманию и сосредоточьтесь на стратегическом отступлении. Пусть другие окажутся в центре внимания. В период ретроградного Меркурия и Венеры вы можете чувствовать себя истощенным. Хорошо высыпайтесь и не позволяйте другим провоцировать вас. Откажитесь от утомительных приглашений или просьб и уделите время размышлениям.

Водолей

Ретроградный Меркурий может создать конфликт в вашей карьере или с авторитетными фигурами. Вы пытаетесь двигаться вперед, но мощная планетарная энергия тянет вас назад. Ожидайте столкновений с окружающими в середине недели. Вы также можете получить неожиданные новости или столкнуться с проблемами в общении. Но не волнуйтесь. К концу недели ситуация улучшится. На этой неделе отнеситесь к своим делам спокойно и сосредоточьтесь на выполнении задач по очереди. Не позволяйте другим сбивать вас с толку или расстраивать. Если кто-то пытается вас спровоцировать, лучшая реакция – это бездействие. Отступите назад и посмотрите на вещи с совершенно объективной точки зрения, а также перепроверьте все контракты и соглашения.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее были названы знаки зодиака, которые скоро ощутят облегчение во всех сферах жизни.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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