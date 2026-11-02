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Советы

Названы знаки зодиака, которые скоро ощутят облегчение во всех сферах жизни

Девушка, осень, пейзаж, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 05:32 Фото: magnific
Если последние несколько месяцев были напряженными в финансовом плане, то начиная со 2 ноября три знака зодиака почувствуют некоторое облегчение. Юпитер в прямом движении высвободит всю заблокированную энергию, которая их сдерживала, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, такой транзит придаст импульс тем сферам жизни, которые наиболее важны для большинства людей: любовь, душевный покой и деньги.

Козерог

В целом, жизнь к вам довольно благосклонна, но это в основном потому, что вы сами приложили к этому усилия. Вы не из тех, кто довольствуется меньшим, чем заслуживает, и во время прямого движения Юпитера вы получаете то, чего хотите. Вселенная сильно вас поддерживает. 2 ноября станет для вас поворотным моментом. Тяжелое эмоциональное напряжение, которое вы испытывали недавно, начинает спадать.

Телец

2 ноября появятся хорошие финансовые новости, и вы легко поймете, что вся тяжелая работа, проделанная несколько месяцев назад, привела к этому результату. Теперь вы сможете наслаждаться тем, что всегда принадлежало вам. Уделите время тому, чтобы расслабиться, похвалить себя и поблагодарить Вселенную за щедрые дары.

Рак

Вы едины с особыми космическими силами, которые сейчас на вашей стороне, и к тому же вы часто проявляете благодарность. Деньги всегда, казалось, приходили к вам тогда, когда вы больше всего в них нуждались, и благодаря астрологической энергии 2 ноября дела у вас пойдут еще лучше. Будьте восприимчивы к тем разговорам и моментам, которые вызывают у вас легкое волнение.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее были названы три знака зодиака, которых скоро захлестнет бешеный поток денег.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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