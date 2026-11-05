Чем полезно грудное молоко для младенцев

Считается, что грудное молоко – самый ценный и незаменимый продукт для новорожденного, который невозможно сравнить ни с одним другим видом питания. В чем же его польза, Zakon.kz рассказала казахстанский врач.

Врач-диетолог НИИ профилактической медицины имени академика Е. Д. Даленова Жанна Нурберген отметила, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует первые шесть месяцев кормить ребенка исключительно грудным молоком, а затем продолжать грудное вскармливание до двух лет и дольше.

"Это связано с тем, что состав грудного молока меняется в зависимости от возраста и потребностей ребенка, обеспечивая на каждом этапе наиболее подходящие питательные вещества. Главное отличие грудного молока от любых других продуктов – его "живой" и сложный биологический состав. Состав молока зависит от времени суток, питания матери и возраста малыша, благодаря чему оно всегда остается максимально полезным". Жанна Нурберген

По ее словам, грудное молоко – это, можно сказать, первая "вакцина" ребенка. Ведь антитела, содержащиеся в нем (IgA, IgG, IgM), защищают малыша от респираторных инфекций, кишечных заболеваний, вирусных и бактериальных инфекций.

"У детей, находящихся на грудном вскармливании, в два-три раза реже встречаются отиты, простуды, пневмония и диарея. Полезные жирные кислоты в грудном молоке являются строительным материалом для клеток мозга. Исследования показывают, что у детей, которых кормили грудью, выше показатели IQ, лучше развивается речь, память, а формирование нейронных связей происходит быстрее. Грудное молоко идеально приспособлено к нежной пищеварительной системе младенца: оно уменьшает запоры, предотвращает колики, снижает риск аллергии и формирует здоровый кишечный микробиом". Жанна Нурберген

Также врач добавила, что согласно долгосрочным научным данным, у детей, вскармливаемых грудным молоком, значительно реже встречаются ожирение, сахарный диабет (1 и 2 типа), астма, аллергии и повышенное артериальное давление. Это связано с биологически активными веществами, регулирующими обмен веществ.

"Грудное вскармливание полезно не только ребенку, но и матери: оно способствует сокращению матки после родов, снижает риск кровотечения, помогает естественному снижению веса, уменьшает риск рака молочной железы и яичников, а также стабилизирует эмоциональное состояние (благодаря выделению окситоцина). Во время кормления формируется особая психологическая связь между матерью и ребенком. Малыш чувствует себя в безопасности, а эмоциональная гармония между матерью и младенцем усиливается", – подчеркнула врач-диетолог.

Грудное молоко – самое естественное, полноценное и защитное питание для ребенка. Его польза оказывает долгосрочное положительное влияние не только на здоровье малыша, но и на здоровье матери. Поэтому грудное вскармливание является прочным фундаментом здоровья человека на всю жизнь.

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