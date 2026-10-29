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Советы

Почему ребенок храпит по ночам: оториноларинголог назвала основные причины

ребенок спит, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 20:30 Фото: magnific
Детский храп может быть связан не только с простудой или заложенностью носа, но и с увеличением аденоидов и миндалин, сообщает Zakon.kz.

Об основных причинах этой проблемы рассказала оториноларинголог Екатерина Красношеева в разговоре с Лентой.ру.

По словам специалиста, чаще всего дети начинают храпеть из-за увеличения аденоидов и миндалин. Эти лимфоидные ткани помогают организму бороться с инфекциями, однако при чрезмерном разрастании могут сужать просвет глотки и затруднять дыхание во время сна.

"Самая частая причина детского храпа – это увеличенные аденоиды и миндалины. Эти лимфоидные ткани в норме защищают от инфекций, но при гипертрофии сужают просвет глотки и мешают свободному дыханию ребенка", – рассказала Красношеева.

Еще одной распространенной причиной врач назвала аллергический ринит. Сезонная аллергия, постоянный аллергический насморк и обычные простудные заболевания могут вызывать отек слизистой оболочки носа, из-за чего ребенку становится сложнее дышать.

Кроме того, храп может возникать из-за анатомических особенностей.

Среди них:

  • искривление носовой перегородки;
  • узкое небо;
  • неправильный прикус.

По словам специалиста, дополнительным фактором риска также может быть избыточный вес у ребенка.

Таким образом, детский храп может быть связан как с временными состояниями, например простудой, так и с особенностями строения дыхательных путей. Если ребенок храпит регулярно, родителям стоит обратиться к врачу, чтобы установить причину нарушения дыхания.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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