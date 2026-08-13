Какое молоко полезнее: цельное, полуобезжиренное или обезжиренное

Клинический диетолог Грейс Кингсвелл рассказала неожиданные факты о молочных продуктах. Оказалось, что регулярное употребление цельного молока не приводит к дополнительному набору веса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Mail, пожилым людям, у которых есть риск развития хрупкости костей, следует включить в свой ежедневный рацион молочные продукты с высоким содержанием жира. Это поможет в снижении артериального давления и увеличит потребления кальция, белка и витамина D, необходимых для укрепления костей.

Но стоит обращать внимание не только на это, считает Грейс Кингсвелл.

Цельное молоко

В 200 мл цельного молока содержится около 132 калорий и 4,7 г насыщенных жиров. В полуобезжиренном молоке – около 100 калорий и чуть более 2 г насыщенных жиров, а в обезжиренном – примерно 74 калории.

При этом цельное молоко содержит жирорастворимые витамины A, D, E и K. Они необходимы для поддержания зрения, иммунитета и нормальной работы организма. Жир также помогает дольше сохранять чувство сытости.

Кальция в цельном молоке примерно столько же, сколько в полуобезжиренном, – около 236 мг на стакан. Диетолог объясняет это тем, что кальций содержится в водной части молока, а не в жире. Он необходим не только для здоровья костей, но и для нормальной работы мышц и свертываемости крови.

Полуобезжиренное молоко

Полуобезжиренное молоко остается одним из самых популярных вариантов. Кингсвелл говорит, что это неплохой выбор, учитывая, что в маленьком стакане содержится 240 мг кальция.

Однако из-за отсутствия жира человек лишается значительной части полезных витаминов, содержащихся в цельном молоке.

Обезжиренное молоко

Обезжиренное молоко содержит меньше всего калорий и насыщенных жиров, но при этом остается источником кальция. В 200 мл такого молока около 244 мг кальция.

Грейс Кингсвелл отмечает, что дополнительное употребление примерно 300 мг кальция в день может снижать риск развития рака кишечника. Предполагается, что кальций связывает некоторые потенциально вредные соединения в кишечнике и тем самым уменьшает их воздействие на слизистую оболочку.

Однако в обезжиренном молоке меньше витамина D, который необходим для усвоения кальция.

Стоит ли заменять коровье молоко растительным?

Эксперт утверждает, что те, кто выбирают "растительные" альтернативы без молочных продуктов, могут недополучать ключевые питательные вещества и потреблять больше сахара.

Коровье молоко содержит белок и жир, которые замедляют пищеварение и ограничивают скорость, с которой сахара, естественным образом содержащиеся в молоке, всасываются в кровь.

Это поддерживает стабильный уровень сахара в крови, снижая риск приступов голода, которые вызывают желание перекусить. Однако в растительном молоке больше углеводов и меньше жира, а значит, сахар всасывается быстрее, что приводит к резким скачкам его уровня в крови.

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