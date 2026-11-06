Астрологи назвали главных финансовых счастливчиков грядущей недели

С 9 по 15 ноября 2026 года три конкретных знака зодиака привлекут богатство и успех. Период ретроградного движения длился шесть недель и казался бесконечным, но на следующей неделе он закончится, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, вам нужно быть готовым выйти из зоны комфорта, чтобы достичь желаемой удачи. 13 ноября Меркурий и Венера перейдут в прямое движение. Наконец, вы сможете рисковать и двигаться вперед, зная, что все, через что вы прошли, привело вас к этому моменту.

Рак

Будьте открыты для новых знакомств. Хотя вы и прошли путь к обретению независимости, это не значит, что вы должны все делать в одиночку. На этой неделе важно использовать свои новые знания, чтобы выбрать соратника, который поможет вам добиться успеха. В предстоящие дни вам придется преодолеть страхи, связанные с нехваткой ресурсов.

Дева

13 ноября Венера переходит в прямое движение в Весах, что поможет вам чувствовать себя уверенно в своих финансовых решениях. Это значит, что больше не нужно сомневаться в том, что вы считаете правильным. С начала октября Венера находилась в ретроградном движении в Скорпионе и Весах. За это время вы многому научились. Теперь, когда Венера переходит в прямое движение, у вас появилось лучшее понимание того, что должно остаться, а что должно уйти.

Весы

Даже если вам кажется, что вы принимаете правильные финансовые решения, иногда приходится сталкиваться с суровой реальностью. Вероятно, именно это вы почувствовали во время последнего ретроградного Меркурия в Скорпионе. Это вызвало проблемы, связанные с бюджетом и самооценкой. Теперь, когда Меркурий переходит в прямое движение в Скорпионе, вы можете извлечь уроки и двигаться дальше. Это ваш шанс начать вносить коррективы. Перестаньте недооценивать себя.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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