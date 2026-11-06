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Советы

Первые снегопады, гололед и ночные заморозки: водителям Казахстана дали важные советы

автомобиль, снег, зима, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 09:19 Фото: unsplash
Сегодня, 6 ноября 2026 года, в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" водителям напомнили о важных правилах перед первыми снегопадами и гололедом, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь их предупредили, что "зима уже близко".

"Погода меняется на глазах – ночные заморозки, первые снегопады, гололед. Дороги становятся скользкими, а расстояние торможения увеличивается в разы", – заявили в "КазАвтоЖоле" в пятницу.

В связи с этим водителям дали важные советы:

  • Переобуйте автомобиль на зимние шины – они обеспечат лучшее сцепление с дорогой.
  • Проверьте исправность тормозной системы, аккумулятора и осветительных приборов.
  • Используйте зимнее топливо и не забывайте про уровень антифриза.
  • Соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию, избегайте резких маневров.
  • Помните, что даже опытный водитель может попасть в сложную ситуацию, если не учтет погодные условия.
"Для вашего комфорта и безопасности дорожные службы работают круглосуточно. При необходимости вы всегда можете обратиться в колл-центр 1403 – мы готовы помочь в любое время!" – заключили в нацкомпании.

О том, какой будет погода в Казахстане в ноябре 2026 года, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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