Дожди со снегом и снегопады накроют две области Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 3 ноября

В пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" предоставили дорожный прогноз на сегодня, 3 ноября 2026 года, а также обратились к водителям с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, во вторник осадки в виде дождей со снегом и снега ожидаются в двух регионах Казахстана:

в Восточно-Казахстанской области,

в области Абай.

Также сообщается, что на отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия.

"Водителям рекомендуем учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дороги и избегать резких маневров", – призвали в нацкомпании.

Вместе с тем казахстанцам напомнили, что актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно узнать по номеру "1403", который работает круглосуточно.

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Ранее синоптики рассказали, что 3, 4 и 5 ноября 2026 года в Казахстане ожидаются сильные снегопады и похолодание. О том, какой будет погода в эти три дня в Астане, Алматы и Шымкенте, можете узнать по ссылке.