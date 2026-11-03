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#Казахстан в сравнении
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453.64
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Общество

Дожди со снегом и снегопады накроют две области Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 3 ноября

Казахстан, дороги, погода, водители, предупреждение, непогода, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 08:44 Фото: Telegram/qazavtojol
В пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" предоставили дорожный прогноз на сегодня, 3 ноября 2026 года, а также обратились к водителям с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, во вторник осадки в виде дождей со снегом и снега ожидаются в двух регионах Казахстана:

  • в Восточно-Казахстанской области,
  • в области Абай.

Также сообщается, что на отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия.

"Водителям рекомендуем учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дороги и избегать резких маневров", – призвали в нацкомпании.

Вместе с тем казахстанцам напомнили, что актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно узнать по номеру "1403", который работает круглосуточно.

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, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 08:44
Заморозки до -7°С, снег и гололед: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану

Ранее синоптики рассказали, что 3, 4 и 5 ноября 2026 года в Казахстане ожидаются сильные снегопады и похолодание. О том, какой будет погода в эти три дня в Астане, Алматы и Шымкенте, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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