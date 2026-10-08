Снег, ухудшение видимости и гололед: к водителям Казахстана обратились с предупреждением

В пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" предоставили дорожный прогноз на 8 октября 2026 года и обратились к водителям с призывом, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно информации, сегодня осадки (дожди со снегом и снег) ожидаются в двух регионах:

Восточно-Казахстанской области;

области Абай.

А на отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия.

"Водителям рекомендуем учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дороги и избегать резких маневров". Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

Также водителям напомнили, что актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно узнать по номеру "1403" (работает круглосуточно).

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Ранее сообщалось, что синоптики объявили штормовое предупреждение на 8 октября 2026 года. Из него следует, что в ряде регионов Казахстана ожидаются заморозки до -2°С, снег и ураганный ветер.