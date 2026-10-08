Снег, ухудшение видимости и гололед: к водителям Казахстана обратились с предупреждением
Фото: Zakon.kz
В пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" предоставили дорожный прогноз на 8 октября 2026 года и обратились к водителям с призывом, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно информации, сегодня осадки (дожди со снегом и снег) ожидаются в двух регионах:
- Восточно-Казахстанской области;
- области Абай.
А на отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия.
"Водителям рекомендуем учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дороги и избегать резких маневров".Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"
Также водителям напомнили, что актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно узнать по номеру "1403" (работает круглосуточно).
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