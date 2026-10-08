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Общество

Снег, ухудшение видимости и гололед: к водителям Казахстана обратились с предупреждением

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 08:48 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" предоставили дорожный прогноз на 8 октября 2026 года и обратились к водителям с призывом, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно информации, сегодня осадки (дожди со снегом и снег) ожидаются в двух регионах:

  • Восточно-Казахстанской области;
  • области Абай.

А на отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия.

"Водителям рекомендуем учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дороги и избегать резких маневров".Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

Также водителям напомнили, что актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно узнать по номеру "1403" (работает круглосуточно).

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 08:48
Ночные заморозки, снег и гололед обрушатся на Казахстан – прогноз погоды на 8 октября 2026 года

Ранее сообщалось, что синоптики объявили штормовое предупреждение на 8 октября 2026 года. Из него следует, что в ряде регионов Казахстана ожидаются заморозки до -2°С, снег и ураганный ветер.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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