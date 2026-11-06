Судьба приготовила сюрприз: пять знаков зодиака окажутся на пороге новой жизни

Зеркальная дата 11 ноября (11/7) и транзит Луны из Весов в Скорпион запустят мощный трансформирующий процесс в жизни пяти знаков зодиака. Судьбоносные перемены помогут закрыть старые проблемы и открыть путь к крутому повороту, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, этот астрологический период покажет, что закрытие одной двери неизбежно ведет к открытию новой. Главный секрет успеха в этот день – отпустить контроль и позволить событиям развиваться естественным путем.

Девы

Девам стоит отключить привычную гиперлогику и довериться интуиции. Если раньше вы ощущали тупик, то 7 ноября докажет, что смелый шаг в неизвестность приведет вас ровно туда, куда нужно.

Стрелец

Стрельцов ждет бурлящий день, полный дикого драйва и хаоса. Попытки удержать все под контролем провалятся,но именно ослабление хватки принесет результаты намного лучше, чем вы планировали.

Рыбы

Рыбам первоначальная потеря или неудача мгновенно откроет фантастические возможности. Не бойтесь плыть по течению: вы нащупаете свое истинное предназначение и поймете, что не одиноки.

Близнецы

Близнецы смогут собрать вокруг себя команду мечты, однако ради этого придется принять жесткое решение.Чтобы дать дорогу новому окружению, придется окончательно расстаться со старым балластом.

Водолей

Водолеев ждет неожиданный поворот в личной жизни: связи, которые казались легкой дружбой, перерастут в глубокие и серьезные отношения. Вселенная наградит вас выходом на совершенно иной уровень.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее стали известны знаки зодиака, которым сильно повезет до 8 ноября: кто в этом списке.