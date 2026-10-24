Пять знаков зодиака поймают удачу за хвост в ближайшее время

Зеркальная дата 25 октября (10/25), известная как День ангельской нумерологии, принесет долгожданное счастье и умиротворение представителям пяти знаков зодиака. Гармонию в жизни укрепят переход Венеры в знак Весов и растущая Луна, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал YourTango, воскресенье станет моментом получения щедрых наград от Вселенной за проявленную ранее стойкость, мудрость и смелость.

Козерог

Зеркальная дата 10/25 создана специально для вас. Астрологические события не только дают зеленый свет новым проектам, но и подтверждают, что ваши прошлые шаги обеспечили вам надежное положение. Пришло время пожинать сочные плоды своего труда, расслабиться и позволить себе отдохнуть.

Рыбы

Вы не любите проявления агрессии и стараетесь избегать конфликтов, однако недавно вам пришлось постоять за себя и свои принципы. Вселенная одобряет этот шаг: 25 октября ваше мужество и решительность будут вознаграждены ощущением полного счастья и гармонии.

Стрелец

Вам удалось с честью выйти из сложной и стрессовой ситуации, избежав чужих ловушек. Вы проявили внутреннюю силу, стали мудрее и доказали свою стойкость. Воскресенье приготовило для вас настоящий поток приятных сюрпризов и подарков судьбы.

Телец

Упорный труд и бесконечное терпение наконец принесут сладкие результаты. Переход Венеры в знак Весов призывает вас замедлиться, побаловать себя и отпраздновать достижения так, как хочется именно вам.

Близнецы

Вместо того чтобы бесконечно анализировать прошлые трудности, сделайте паузу и оглянитесь вокруг. Вы доверились интуиции в непростой период, и теперь Венера в Весах щедро наградит вас за это долгожданным спокойствием, радостью и стабильностью.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что вселенная приготовила награду для четырех знаков зодиака.