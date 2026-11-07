Можно остаться без социальных выплат: как проверить отчисления в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК рассказали, как работники могут самостоятельно проверить, перечисляет ли работодатель за них социальные отчисления, сообщает Zakon.kz.

Своевременная и полная уплата социальных отчислений имеет значение для социальной защищенности работающих граждан. Об этом 6 ноября 2026 года сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Для чего нужны социальные отчисления

На основании этих перечислений учитываются доход и продолжительность участия человека в системе обязательного социального страхования, необходимые для определения права на соответствующие выплаты и расчета их размера.

Система обязательного социального страхования предусматривает выплаты при утрате трудоспособности, потере работы, потере дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением или удочерением новорожденного ребенка, а также уходом за ребенком до достижения им возраста полутора лет. В случае смерти участника системы право на социальную выплату по потере кормильца могут иметь члены семьи, находившиеся на его иждивении, при соблюдении установленных законодательством условий.

Кто и как производит отчисления

По общему порядку работодатели уплачивают социальные отчисления за работников за счет собственных средств. Они не удерживаются из заработной платы. Ставка составляет 5% от дохода, принимаемого для расчета социальных отчислений в соответствии с законодательством. Перечисление производится ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным.

Как проверить социальные отчисления

Для проверки перечислений на портале eGov.kz необходимо воспользоваться услугой "Выдача участнику системы обязательного социального страхования информации о состоянии и движении социальных отчислений". Пользователь выбирает период, за который необходимы сведения, и направляет электронный запрос. Результат доступен в личном кабинете.

Получить сведения также можно в разделе "Госуслуги" отдельных банковских приложений. При личном обращении в ЦОН или филиал ГФСС необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Информация позволяет проверить суммы перечислений и периоды, за которые они поступили.

Что делать, если работодатель не производит отчисления

Если отчисления за отдельные месяцы отсутствуют либо возникают вопросы к их размеру, следует обратиться к работодателю или в бухгалтерию для сверки сведений. При неисполнении работодателем обязанности по уплате социальных отчислений работник вправе обратиться в органы государственных доходов, которые осуществляют контроль за полнотой и своевременностью перечислений.

Консультацию по вопросам социальных выплат можно получить в филиалах ГФСС и Едином контакт-центре по номеру 1414. Регулярная проверка перечислений помогает своевременно выявить пропуски или расхождения и обратиться за их устранением до наступления социального риска.

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