#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
472.34
541.25
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
472.34
541.25
6.01
Право

Обновлены правила расчета и возврата социальных отчислений

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 09:58 Фото: pexels
Приказом Министерства труда и социальной защиты населения РК от 8 июля 2026 года внесены изменения в Правила исчисления, уплаты и возврата социальных отчислений, а также в порядок предоставления информации плательщикам, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменение касается округления социальных отчислений. Теперь суммы, рассчитанные в тиынах, будут округляться до 1 тенге независимо от суммы тиынов.

Также уточнены основания для автоматического возврата социальных отчислений и пени.

Государственная корпорация будет возвращать средства, в том числе:

  • при ошибках в ИИН или реквизитах участника системы;
  • при уплате за лиц, достигших пенсионного возраста;
  • при уплате социальных отчислений сверх установленного предела (свыше объекта, рассчитанного из 7 МЗП, от одного плательщика);
  • при ошибочной уплате за текущие и будущие периоды (за исключением отдельных случаев для самозанятых).

Указывается, что услуги Государственной корпорации по возврату социальных отчислений и пени осуществляются за счет бюджетных средств.

Существенно обновлены и Правила возврата излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений.

В частности:

  • уточнены основания для возврата;
  • определен перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления;
  • введено требование о нотариально удостоверенном согласии в отдельных случаях;
  • установлен срок исковой давности для возврата:

- 5 лет – для отдельных категорий крупных налогоплательщиков;

- 3 года – для остальных плательщиков.

Истечение срока исковой давности станет самостоятельным основанием для отказа в возврате.

Кроме того, обновлен порядок предоставления информации о состоянии и движении социальных отчислений. При обращении в бумажной форме Государственная корпорация обязана подготовить и выдать соответствующую информацию в течение трех рабочих дней.

Приказ вводится в действие с 16 июля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Семей орманы, пожар, пожарные, техника
10:56, Сегодня
Крупный пожар в "Семей орманы": к тушению привлечены 769 человек, 191 единица наземной техники и 8 вертолетов
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
15:10, 08 апреля 2026
Изменились правила по возврату излишних и ошибочных платежей
В Казахстане обновили правила возврата ошибочной уплаченных соцотчисленний
09:45, 07 февраля 2024
В Казахстане обновили правила возврата излишне уплаченных соцотчислений
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан сохранил 36-е место в таблице коэффициентов УЕФА после первых матчей еврокубков
10:20, Сегодня
Казахстан сохранил 36-е место в таблице коэффициентов УЕФА после первых матчей еврокубков
Албанские СМИ назвали победу &quot;Динамо Сити&quot; над &quot;Астаной&quot; в ЛК настоящим чудом
10:00, Сегодня
Албанские СМИ назвали победу "Динамо Сити" над "Астаной" в ЛК настоящим чудом
Главный тренер &quot;Динамо Сити&quot; объяснил сенсационную победу над &quot;Астаной&quot; в Лиге конференций
09:39, Сегодня
Главный тренер "Динамо Сити" объяснил сенсационную победу над "Астаной" в Лиге конференций
sportarena.kz
09:21, Сегодня
Впервые в истории чемпионатов мира по футболу победителям вручат чемпионские перстни
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: