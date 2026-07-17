Обновлены правила расчета и возврата социальных отчислений
В частности, изменение касается округления социальных отчислений. Теперь суммы, рассчитанные в тиынах, будут округляться до 1 тенге независимо от суммы тиынов.
Также уточнены основания для автоматического возврата социальных отчислений и пени.
Государственная корпорация будет возвращать средства, в том числе:
- при ошибках в ИИН или реквизитах участника системы;
- при уплате за лиц, достигших пенсионного возраста;
- при уплате социальных отчислений сверх установленного предела (свыше объекта, рассчитанного из 7 МЗП, от одного плательщика);
- при ошибочной уплате за текущие и будущие периоды (за исключением отдельных случаев для самозанятых).
Указывается, что услуги Государственной корпорации по возврату социальных отчислений и пени осуществляются за счет бюджетных средств.
Существенно обновлены и Правила возврата излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений.
В частности:
- уточнены основания для возврата;
- определен перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления;
- введено требование о нотариально удостоверенном согласии в отдельных случаях;
- установлен срок исковой давности для возврата:
- 5 лет – для отдельных категорий крупных налогоплательщиков;
- 3 года – для остальных плательщиков.
Истечение срока исковой давности станет самостоятельным основанием для отказа в возврате.
Кроме того, обновлен порядок предоставления информации о состоянии и движении социальных отчислений. При обращении в бумажной форме Государственная корпорация обязана подготовить и выдать соответствующую информацию в течение трех рабочих дней.
Приказ вводится в действие с 16 июля 2026 года.