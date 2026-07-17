Обновлены правила расчета и возврата социальных отчислений

Приказом Министерства труда и социальной защиты населения РК от 8 июля 2026 года внесены изменения в Правила исчисления, уплаты и возврата социальных отчислений, а также в порядок предоставления информации плательщикам, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменение касается округления социальных отчислений. Теперь суммы, рассчитанные в тиынах, будут округляться до 1 тенге независимо от суммы тиынов.

Также уточнены основания для автоматического возврата социальных отчислений и пени.

Государственная корпорация будет возвращать средства, в том числе:

при ошибках в ИИН или реквизитах участника системы;

при уплате за лиц, достигших пенсионного возраста;

при уплате социальных отчислений сверх установленного предела (свыше объекта, рассчитанного из 7 МЗП, от одного плательщика);

при ошибочной уплате за текущие и будущие периоды (за исключением отдельных случаев для самозанятых).

Указывается, что услуги Государственной корпорации по возврату социальных отчислений и пени осуществляются за счет бюджетных средств.

Существенно обновлены и Правила возврата излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений.

В частности:

уточнены основания для возврата;

определен перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления;

введено требование о нотариально удостоверенном согласии в отдельных случаях;

установлен срок исковой давности для возврата:

- 5 лет – для отдельных категорий крупных налогоплательщиков;

- 3 года – для остальных плательщиков.

Истечение срока исковой давности станет самостоятельным основанием для отказа в возврате.

Кроме того, обновлен порядок предоставления информации о состоянии и движении социальных отчислений. При обращении в бумажной форме Государственная корпорация обязана подготовить и выдать соответствующую информацию в течение трех рабочих дней.

Приказ вводится в действие с 16 июля 2026 года.