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Три знака зодиака окажутся в центре внимания Вселенной до конца ноября

Гороскоп на ноябрь, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 14:01 Фото: magnific
Оставшаяся часть ноября может стать временем больших перемен, новых возможностей и долгожданных наград для трех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

По мнению астрологов, именно три знака зодиака окажутся в центре космических событий. Ретроградное движение планет и новолуние в Скорпионе создадут особую атмосферу, которая может повлиять на отношения, карьеру и финансовое положение представителей этих знаков. Об пишет издание YourTango.

Весы

Для Весов ноябрь может стать месяцем заслуженных вознаграждений. Их покровительница Венера, находившаяся в ретроградном движении с начала октября, 13 ноября должна вернуться к прямому движению. По мнению астрологов, это поможет представителям знака почувствовать долгожданные перемены. Астролог Элизабет Бробек считает, что усилия Весов наконец начнут приносить результаты.

По ее словам, представители знака могут получить заслуженную награду за проделанную работу. Даже если раньше им казалось, что старания остаются незамеченными, ситуация начнет меняться. Наступает время, когда приложенные усилия могут обернуться приятными результатами.

Лев

Львам также предстоит период, когда обстоятельства могут начать складываться в их пользу. Астрологи связывают это с влиянием Юпитера, Марса и Южного узла, которые, согласно прогнозу, усиливают характерную для знака энергию. Особенно важной датой станет 25 ноября. По словам Бробек, именно в этот период представители знака могут заметить положительные изменения сразу в нескольких сферах жизни.

Астролог также прогнозирует улучшение отношений с окружающими и рост доходов. Препятствия, которые раньше мешали двигаться вперед, могут постепенно исчезнуть, а новые возможности будут появляться одна за другой. Львам советуют не бояться перемен и быть готовыми воспользоваться шансами.

Скорпион

Для Скорпионов ноябрь может стать началом нового этапа. Последнее время могло сопровождаться эмоциональными трудностями и неопределенностью, однако теперь ситуация, согласно астрологическому прогнозу, начнет меняться.

Важным событием станет новолуние в Скорпионе 9 ноября. Оно символизирует обновление, переосмысление целей и начало нового жизненного периода.

Элизабет Бробек считает, что представители знака станут увереннее в себе и по-новому посмотрят на собственные возможности. Перемены могут затронуть и профессиональную сферу. Некоторые Скорпионы могут получить повышение, привлечь внимание широкой аудитории или добиться заметного карьерного успеха.

Кроме того, у представителей знака может появиться сильная мотивация изменить себя, пересмотреть привычки и стать лучшей версией себя.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее мы сообщали, что пять знаков зодиака окажутся на пороге новой жизни.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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