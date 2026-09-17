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Три знака зодиака окажутся в центре удачи в конце недели

радость, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 00:45 Фото: magnific
Пятница, 18 сентября 2026 года, может стать особенно удачным днем для трех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Астрологи связывают это с первой четвертью Луны в Стрельце – периодом, который, по их мнению, располагает к решительным действиям, оптимизму и новым начинаниям. Об этом пишет издание YourTango.

Близнецы

Для Близнецов 18 сентября станет днем приятных перемен. Представители знака могут почувствовать желание попробовать то, на что раньше не решались. Астрологи советуют не игнорировать этот импульс и дать шанс новым идеям. Отдельное внимание стоит уделить общению с окружающими: щедрость, благодарность и добрые поступки помогут Близнецам сохранить позитивный настрой и получить поддержку в ответ.

Лев

Львам пятница способна вернуть ощущение надежды и уверенности в собственных силах. Первая четверть Луны в Стрельце поможет взглянуть на привычные проблемы оптимистичнее и увидеть новые перспективы. Представителям знака советуют не откладывать давние замыслы: смелость и готовность действовать помогут сделать важный шаг вперед.

Рыбы

Рыб 18 сентября накроет волной вдохновения. Энергия Стрельца поможет отвлечься от негативных мыслей и полностью сосредоточиться на будущем. У представителей знака может появиться идея, которую захочется воплотить немедленно. День идеально подходит для решительных действий – главное, не зацикливаться на прошлых неудачах и смело двигаться дальше.

Астрологи резюмируют: Близнецам, Львам и Рыбам стоит провести 18 сентября максимально активно – замечать новые возможности, не бояться перемен и сохранять позитивный настрой.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее мы сообщали, что три знака зодиака привлекут богатство и успех до конца сентября.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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