Водостойкая косметика может быть опасна для почек: врач объяснила почему

Водостойкая косметика может представлять опасность для здоровья, в том числе для работы почек. Специалисты предупреждают о потенциальных рисках, связанных с веществами, которые могут входить в состав популярных косметических средств, сообщает Zakon.kz.

Водостойкая тушь, помада и другие косметические средства могут содержать так называемые "вечные химикаты" – PFAS. Эти вещества способны накапливаться в организме и повышать риск развития различных заболеваний, в том числе связанных с почками. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Елена Ломанова, передает "Доктор Питер".

Что такое "вечные химикаты"

PFAS – группа примерно из 9 тысяч синтетических веществ, отличающихся высокой химической устойчивостью. Благодаря прочным связям между атомами углерода и фтора они практически не разлагаются под воздействием внешних факторов и могут долго сохраняться в окружающей среде.

Активно использовать PFAS начали еще в 1940-х годах. Эти вещества обладают водо- и жироотталкивающими свойствами, а также выдерживают высокие температуры. Их применяют при производстве упаковки, водоотталкивающих тканей, ковров, игрушек и косметики.

Особое внимание на PFAS обратили в 2000 году после скандала с загрязнением американских рек отходами компании DuPont. Исследования показали, что эти соединения присутствуют в воздухе школ, магазинов и жилых помещений, а также загрязняют питьевую воду.

Где PFAS встречаются в косметике

По словам Елены Ломановой, такие соединения особенно часто обнаруживают в декоративной и уходовой косметике, в частности, в водостойкой туши, тенях и помаде.

В ходе исследования 231 образца косметики от 80 популярных брендов ученые обнаружили повышенное содержание фтора, которое может указывать на присутствие PFAS. Такие показатели выявили в 56% тональных основ и 47% тушей для ресниц.

Специалист объяснила, что при использовании водостойкой туши PFAS могут проникать в организм через слизистую оболочку глаз и слезные протоки.

Чем опасны PFAS для здоровья

По словам врача, частый контакт с PFAS может повышать риск заболеваний щитовидной железы, печени и почек. Также эти вещества связывают с нарушениями иммунной системы, аллергическими реакциями, бесплодием, проблемами внутриутробного развития и некоторыми онкологическими заболеваниями.

Отдельное внимание ученые уделяют воздействию таких соединений на почки.

В 2024 году американские исследователи представили результаты четырехлетнего наблюдения за 78 молодыми людьми. Исследование выявило связь воздействия PFAS с ухудшением показателей работы почек.

В частности, ученые зафиксировали изменения уровня креатинина в крови и снижение показателей почечной функции примерно на 2,4%. За время наблюдения общее снижение функции почек составило около трети.

Исследователи также предположили, что негативное воздействие PFAS может быть связано с изменениями кишечного микробиома, способствующими воспалению и окислительному стрессу.

Как снизить воздействие "вечных химикатов"

Елена Ломанова рекомендует внимательно изучать состав косметики и выбирать средства без PFAS. По возможности специалист советует отдавать предпочтение обычной туши вместо водостойкой.

Также врач рекомендует сократить использование одноразовых пищевых контейнеров, пищевой пленки, одежды из водоотталкивающих материалов и посуды с антипригарным покрытием.

При этом поступление PFAS из других источников, например, воды и воздуха, может быть значительно выше, чем из косметики.

Несмотря на выявленные риски, данных о негативном воздействии этих веществ на организм пока недостаточно. По мнению специалиста, одним из важных шагов должно стать обязательное указание PFAS в составе продукции.

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