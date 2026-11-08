#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+16°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+16°
$
447.14
499.54
5.46
Советы

Водостойкая косметика может быть опасна для почек: врач объяснила почему

косметика, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 14:55 Фото: magnific
Водостойкая косметика может представлять опасность для здоровья, в том числе для работы почек. Специалисты предупреждают о потенциальных рисках, связанных с веществами, которые могут входить в состав популярных косметических средств, сообщает Zakon.kz.

Водостойкая тушь, помада и другие косметические средства могут содержать так называемые "вечные химикаты" – PFAS. Эти вещества способны накапливаться в организме и повышать риск развития различных заболеваний, в том числе связанных с почками. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Елена Ломанова, передает "Доктор Питер".

Что такое "вечные химикаты"

PFAS – группа примерно из 9 тысяч синтетических веществ, отличающихся высокой химической устойчивостью. Благодаря прочным связям между атомами углерода и фтора они практически не разлагаются под воздействием внешних факторов и могут долго сохраняться в окружающей среде.

Активно использовать PFAS начали еще в 1940-х годах. Эти вещества обладают водо- и жироотталкивающими свойствами, а также выдерживают высокие температуры. Их применяют при производстве упаковки, водоотталкивающих тканей, ковров, игрушек и косметики.

Особое внимание на PFAS обратили в 2000 году после скандала с загрязнением американских рек отходами компании DuPont. Исследования показали, что эти соединения присутствуют в воздухе школ, магазинов и жилых помещений, а также загрязняют питьевую воду.

Где PFAS встречаются в косметике

По словам Елены Ломановой, такие соединения особенно часто обнаруживают в декоративной и уходовой косметике, в частности, в водостойкой туши, тенях и помаде.

В ходе исследования 231 образца косметики от 80 популярных брендов ученые обнаружили повышенное содержание фтора, которое может указывать на присутствие PFAS. Такие показатели выявили в 56% тональных основ и 47% тушей для ресниц.

Специалист объяснила, что при использовании водостойкой туши PFAS могут проникать в организм через слизистую оболочку глаз и слезные протоки.

Чем опасны PFAS для здоровья

По словам врача, частый контакт с PFAS может повышать риск заболеваний щитовидной железы, печени и почек. Также эти вещества связывают с нарушениями иммунной системы, аллергическими реакциями, бесплодием, проблемами внутриутробного развития и некоторыми онкологическими заболеваниями.

Отдельное внимание ученые уделяют воздействию таких соединений на почки.

В 2024 году американские исследователи представили результаты четырехлетнего наблюдения за 78 молодыми людьми. Исследование выявило связь воздействия PFAS с ухудшением показателей работы почек.

В частности, ученые зафиксировали изменения уровня креатинина в крови и снижение показателей почечной функции примерно на 2,4%. За время наблюдения общее снижение функции почек составило около трети.

Исследователи также предположили, что негативное воздействие PFAS может быть связано с изменениями кишечного микробиома, способствующими воспалению и окислительному стрессу.

Как снизить воздействие "вечных химикатов"

Елена Ломанова рекомендует внимательно изучать состав косметики и выбирать средства без PFAS. По возможности специалист советует отдавать предпочтение обычной туши вместо водостойкой.

Также врач рекомендует сократить использование одноразовых пищевых контейнеров, пищевой пленки, одежды из водоотталкивающих материалов и посуды с антипригарным покрытием.

При этом поступление PFAS из других источников, например, воды и воздуха, может быть значительно выше, чем из косметики.

Несмотря на выявленные риски, данных о негативном воздействии этих веществ на организм пока недостаточно. По мнению специалиста, одним из важных шагов должно стать обязательное указание PFAS в составе продукции.

Ранее эксперт рассказала о том, какие продукты помогают сохранить молодость кожи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Пальцы, маникюр, розовый цвет
05:59, 13 декабря 2025
Врач предупредила об опасности маникюра для репродуктивного здоровья
Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение
13:31, 26 июля 2025
Врач рассказала о питании для здоровья почек
комар, врач, здоровье, инфекции
16:50, 27 августа 2025
Врач о комарах: Опаснее, чем кажется
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Михаил Кравец кричит на игроков
15:46, Сегодня
"Великолепно": Михаил Кравец о результатах выездной серии "Барыса" в КХЛ
Хоккеисты &quot;Барыса&quot; в матче
15:24, Сегодня
Опубликован видеообзор матча КХЛ "Амур" – "Барыс"
Максим Самородов с мячом в игре РПЛ
15:12, Сегодня
Максим Самородов считает, что "Ахмат" должен находиться выше в турнирной таблице РПЛ
Тяжёлая атлетика
15:11, Сегодня
Казахстанская тяжелоатлетка Любовь Ковальчук заняла шестое место на чемпионате мира в Китае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: