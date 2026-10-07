#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
447.14
500.35
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
447.14
500.35
5.24
Советы

Три знака зодиака скоро откроют секрет невероятной удачи и благополучия

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 01:49 Фото: magnific
Астрологический транзит Марса в знаке Льва принесет удачу и невероятный прилив энергии представителям трех знаков зодиака 8 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, в этот четверг прямое движение Марса заставит многих почувствовать себя настоящими победителями, способными покорить мир. Главный секрет успеха в этот день – искренняя щедрость и желание делиться с окружающими.

Телец

Представители этого знака проснутся с давним желанием делать людей счастливыми. Именно бескорыстие и забота о близких станут главным магнитом для привлечения удачи. Вселенная щедро вознаградит Тельцов за стремление принести пользу окружающему миру, подарив им крайне успешный и гармоничный день.

Лев

Поскольку планета активных действий Марс находится именно в их созвездии, Львы получат колоссальный заряд силы. В этот четверг их главной целью станет дарить улыбки окружающим. Внутреннее ощущение счастья от добрых дел сделает Львов самыми удачливыми людьми дня, позволяя легко реализовывать любые задумки.

Стрелец

Родившиеся под этим созвездием привыкли рассчитывать на поддержку своего покровителя Юпитера, но в этот день их главное оружие – искренняя благодарность за все, что у них есть. Направляя всю энергию на заботу о близких, Стрельцы добьются того, что Вселенная услышит их просьбы и одарит благополучием всю их семью.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее астрологи назвали пять знаков зодиака, которых ждет небывалый взлет с 5 по 11 октября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Город, прыжок, здания
08:15, 09 июля 2026
Известны знаки зодиака, которых ждет полоса удачи совсем скоро
Мужчина, женщина, деньги
08:03, 28 сентября 2026
Пять знаков зодиака ждут новые возможности, деньги и прилив сил
Фото: magnific
19:15, 01 октября 2026
Астрологи назвали три знака зодиака, которых 2 октября ждет "сумасшедший" успех
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дмитрий Бреус перешёл из нижегородского &quot;Торпедо&quot; в челябинский &quot;Трактор&quot;
01:44, 08 октября 2026
Казахстанский защитник Дмитрий Бреус стал игроком "Трактора"
Жанибек Алимханулы и Якоб Бэнк проведут бой в декабре в Копенгагене (Дания)
01:08, 08 октября 2026
Стали известны дата и место боя Жанибека Алимханулы за титул WBO
Фото: НОК РК
00:45, 08 октября 2026
Абылайхан Жубаназар прокомментировал поражение в схватке за "бронзу" ЧМ-2026
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
00:12, 08 октября 2026
ЧРК по хоккею: "Горняк" уступил "Сарыарке", "Арлан" обыграл "Кулагер"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: