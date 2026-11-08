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Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждут большие перемены

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 01:49 Фото: magnific
Астрологи назвали три знака зодиака, для которых 9 ноября 2026 года начнется полоса невероятной удачи. Мощная энергетика новолуния в Скорпионе откроет для них новые горизонты и подарит грандиозные возможности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал YourTango, этот день принесет долгожданные перемены и победу света над негативом.

Скорпион

Скорпионы наконец перестанут мириться с чужим вмешательством в личные границы и четко осознают свое право на счастливую жизнь. Мощная энергия собственного знака поможет им создать собственную удачу и послужит вдохновением для будущих свершений.

Рак

Раков ждет мощный приток реалистичных и перспективных идей, которые стоит воплощать в жизнь немедленно. Правильный настрой позволит представителям этого знака притянуть к себе захватывающие возможности и запустить череду хороших событий.

Рыбы

Рыбы ощутят мощный прилив творческого вдохновения и поддержки Вселенной. Лунное влияние поможет им систематизировать мысли, перевести идеи из головы в реальные действия и уверенно шагнуть навстречу успеху.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее астрологи назвали главных финансовых счастливчиков грядущей недели.

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Канат Болысбек
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