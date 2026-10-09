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Советы

Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждут кардинальные перемены

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 21:34 Фото: magnific
Новолуние в Весах 10 октября 2026 года откроет новый мощный этап для трех знаков зодиака, заставив их покинуть зону комфорта и выйти из застоя, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, уютная и привычная обстановка, в которой многие находились долгое время, постепенно превратилась в рутину и тупик. Однако астрологический транзит принесет необходимую решимость, чтобы преодолеть страх перемен и сделать первый шаг навстречу обновлениям.

Овен

Для Овнов этот период станет началом захватывающей главы. Проверенные временем методы перестали приносить результаты, и продолжение прежней стратегии станет бессмысленным. Новолуние в Весах обещает мягкий и безопасный переход, помогая Овнам оставить прошлое позади и вновь проявить свой потенциал.

Рак

Раки, хоть и ценят безопасность, начнут ощущать тесноту и скуку в привычной обстановке. Балансирующая энергия знака Весы поможет им справиться с опасениями и решиться на серьезные жизненные изменения, которые принесут новые яркие эмоции.

Козерог

Козероги, известные своей дисциплиной и умением планировать, в последнее время могли столкнуться с выгоранием от постоянной однотипности. Энергия Новолуния пробудит в них любопытство и вдохновит на новые вызовы, с которыми представители этого знака с легкостью справятся благодаря своей уверенности.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее астрологи назвали пять знаков зодиака, которых ждет небывалый взлет с 5 по 11 октября.

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Канат Болысбек
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