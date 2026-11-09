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"Это не любовь": МВД Казахстана выступило с важным предупреждением

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 12:29 Фото: Zakon.kz
Жителям Казахстана в очередной раз напомнили об ответственности за преследование, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) подчеркивают, что преследование нельзя оправдывать симпатией, ревностью или желанием восстановить отношения.

"Если человек ясно дал понять, что не хочет общения, его решение необходимо уважать".Пресс-служба МВД РК

Всего с начала 2026 года в стране зарегистрировали 117 фактов преследования.

"Каждый человек имеет право на личное пространство, неприкосновенность частной жизни и безопасность. Систематические нежелательные контакты, слежка, угрозы, попытки установить контроль над передвижениями и действиями другого человека недопустимы".Пресс-служба МВД РК

Далее идут рекомендации.

  • Если вы столкнулись с преследованием, не вступайте в конфликт с преследователем и не пытайтесь самостоятельно разрешить ситуацию, если это может угрожать вашей безопасности.
  • Сохраняйте переписки, записи звонков, скриншоты сообщений и другие материалы, которые могут подтвердить происходящее.
  • По возможности сообщите о ситуации близким и предупредите коллег или сотрудников охраны по месту работы.
  • Не стоит ждать, пока навязчивое внимание перерастет в угрозы или насилие.
"При возникновении непосредственной угрозы жизни или здоровью незамедлительно звоните по номеру "102". Уважение личных границ – основа безопасности. Чужое нежелание общаться необходимо принимать, а не пытаться преодолеть настойчивостью. Преследование нельзя оправдывать симпатией, ревностью или желанием восстановить отношения. Если человек ясно дал понять, что не хочет общения, его решение необходимо уважать".Пресс-служба МВД РК

Немного ранее мы рассказывали о том, что жительница Алматы столкнулась с преследованием, звонками со скрытых номеров и угрозой физической расправы. Чем все закончилось, можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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