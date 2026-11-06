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Угрозы, звонки и слежка: алматинца задержали за сталкинг

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 14:33 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Жительница Алматы столкнулась с преследованием, звонками со скрытых номеров и угрозой физической расправы. В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) рассказали подробности произошедшего, сообщает Zakon.kz.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию и заявила, что после прекращения отношений мужчина не смирился с расставанием. Он продолжал звонить, писать сообщения и добиваться личных встреч у нее дома и на работе.

Как уточнили в ДП, по факту незаконного преследования было возбуждено уголовное дело.

"В ходе расследования изъяты и приобщены к материалам дела скриншоты переписки. Сам подозреваемый признал вину в незаконном преследовании".Пресс-служба ДП Алматы

В настоящее время подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

"Навязчивое преследование, попытки установить контакт вопреки воле человека и систематическое вмешательство в его личную жизнь – не проявление чувств, а уголовно наказуемое деяние. За сталкинг предусмотрена ответственность по закону. Если вы столкнулись с подобными действиями, не игнорируйте угрозы и своевременно обращайтесь в полицию".Пресс-служба ДП Алматы

4 ноября мы рассказывали об аналогичном случае в Актау. Там в городском суде вынесли приговор мужчине, обвиняемому в сталкинге. За несколько месяцев непрерывной травли и выслеживания своей жертвы горожанин получил уголовное наказание.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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