Угрозы, звонки и слежка: алматинца задержали за сталкинг

Жительница Алматы столкнулась с преследованием, звонками со скрытых номеров и угрозой физической расправы. В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) рассказали подробности произошедшего, сообщает Zakon.kz.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию и заявила, что после прекращения отношений мужчина не смирился с расставанием. Он продолжал звонить, писать сообщения и добиваться личных встреч у нее дома и на работе.

Как уточнили в ДП, по факту незаконного преследования было возбуждено уголовное дело.

"В ходе расследования изъяты и приобщены к материалам дела скриншоты переписки. Сам подозреваемый признал вину в незаконном преследовании". Пресс-служба ДП Алматы

В настоящее время подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

"Навязчивое преследование, попытки установить контакт вопреки воле человека и систематическое вмешательство в его личную жизнь – не проявление чувств, а уголовно наказуемое деяние. За сталкинг предусмотрена ответственность по закону. Если вы столкнулись с подобными действиями, не игнорируйте угрозы и своевременно обращайтесь в полицию". Пресс-служба ДП Алматы

4 ноября мы рассказывали об аналогичном случае в Актау. Там в городском суде вынесли приговор мужчине, обвиняемому в сталкинге. За несколько месяцев непрерывной травли и выслеживания своей жертвы горожанин получил уголовное наказание.