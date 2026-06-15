Казахстанцам напомнили о важной услуге по замене водительских прав
Фото: Zakon.kz
Жителям Казахстана в очередной раз напомнили о возможности замены водительских прав онлайн, сообщает Zakon.kz.
Известно, что в Казахстане можно заменить водительское удостоверение через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile после окончания срока его действия.
Так, чтобы воспользоваться услугой в мобильном приложении eGov Mobile:
- Перейдите в раздел "Госуслуги".
- Выберите "Вождение и транспорт".
- Выберите услугу "Выдача водительских удостоверений".
- Укажите необходимую информацию и оплатите госпошлину.
- Отслеживайте за статусом заявки в разделе "История личного кабинета".
Инструкция по получению услуги на eGov.kz указана в карусели поста.
Не так давно мы рассказывали, что казахстанец лишился BMW после встречи с полицией.
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