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Общество

Казахстанцам напомнили о важной услуге по замене водительских прав

Водительское удостоверение, водительские права , фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 17:23 Фото: Zakon.kz
Жителям Казахстана в очередной раз напомнили о возможности замены водительских прав онлайн, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в Казахстане можно заменить водительское удостоверение через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile после окончания срока его действия.

Так, чтобы воспользоваться услугой в мобильном приложении eGov Mobile:

  • Перейдите в раздел "Госуслуги".
  • Выберите "Вождение и транспорт".
  • Выберите услугу "Выдача водительских удостоверений".
  • Укажите необходимую информацию и оплатите госпошлину.
  • Отслеживайте за статусом заявки в разделе "История личного кабинета".

Инструкция по получению услуги на eGov.kz указана в карусели поста.

Не так давно мы рассказывали, что казахстанец лишился BMW после встречи с полицией.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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