Казахстанцам напомнили о важной услуге по замене водительских прав

Жителям Казахстана в очередной раз напомнили о возможности замены водительских прав онлайн, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в Казахстане можно заменить водительское удостоверение через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile после окончания срока его действия.

Так, чтобы воспользоваться услугой в мобильном приложении eGov Mobile:

Перейдите в раздел "Госуслуги".

Выберите "Вождение и транспорт".

Выберите услугу "Выдача водительских удостоверений".

Укажите необходимую информацию и оплатите госпошлину.

Отслеживайте за статусом заявки в разделе "История личного кабинета".

Инструкция по получению услуги на eGov.kz указана в карусели поста.

Не так давно мы рассказывали, что казахстанец лишился BMW после встречи с полицией.