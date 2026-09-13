Неожиданный враг на кухне: какой хлеб может вредить здоровью
Специалист рассказала "Ленте.ру", что при производстве рафинированной муки из зерна удаляют оболочку и зародыш, в которых содержатся клетчатка, витамины группы B, магний, цинк и железо. В результате в продукте остается преимущественно легкоусвояемые углеводы.
Гликемический индекс белого батона, по оценке специалиста, составляет около 75-85. После его употребления уровень сахара в крови может быстро повышаться, что стимулирует поджелудочную железу вырабатывать большое количество инсулина. Затем уровень глюкозы может резко снизиться, из-за чего вновь появляется чувство голода.
Гастроэнтеролог предупредила, что регулярные скачки уровня сахара могут способствовать развитию инсулинорезистентности, абдоминального ожирения и жировой дистрофии печени.
Для людей с диабетом белый хлеб особенно нежелателен, поскольку способен провоцировать резкое повышение уровня глюкозы. По словам врача, это может негативно сказываться на состоянии сетчатки глаз, почек и нервной системы.
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