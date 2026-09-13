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Советы

Неожиданный враг на кухне: какой хлеб может вредить здоровью

Врач назвала хлеб, который может привести к набору веса, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 19:44 Фото: magnific.com
Гастроэнтеролог Ольга Чистик заявил о том, что белый батон из пшеничной муки высшего сорта может быть одним из наименее полезных вариантов хлеба, сообщает Zakon.kz.

Специалист рассказала "Ленте.ру", что при производстве рафинированной муки из зерна удаляют оболочку и зародыш, в которых содержатся клетчатка, витамины группы B, магний, цинк и железо. В результате в продукте остается преимущественно легкоусвояемые углеводы.

Гликемический индекс белого батона, по оценке специалиста, составляет около 75-85. После его употребления уровень сахара в крови может быстро повышаться, что стимулирует поджелудочную железу вырабатывать большое количество инсулина. Затем уровень глюкозы может резко снизиться, из-за чего вновь появляется чувство голода.

Гастроэнтеролог предупредила, что регулярные скачки уровня сахара могут способствовать развитию инсулинорезистентности, абдоминального ожирения и жировой дистрофии печени.

Для людей с диабетом белый хлеб особенно нежелателен, поскольку способен провоцировать резкое повышение уровня глюкозы. По словам врача, это может негативно сказываться на состоянии сетчатки глаз, почек и нервной системы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, почему хорошие люди могут чаще болеть.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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