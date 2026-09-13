Неожиданный враг на кухне: какой хлеб может вредить здоровью

Гастроэнтеролог Ольга Чистик заявил о том, что белый батон из пшеничной муки высшего сорта может быть одним из наименее полезных вариантов хлеба, сообщает Zakon.kz.

Специалист рассказала "Ленте.ру", что при производстве рафинированной муки из зерна удаляют оболочку и зародыш, в которых содержатся клетчатка, витамины группы B, магний, цинк и железо. В результате в продукте остается преимущественно легкоусвояемые углеводы.

Гликемический индекс белого батона, по оценке специалиста, составляет около 75-85. После его употребления уровень сахара в крови может быстро повышаться, что стимулирует поджелудочную железу вырабатывать большое количество инсулина. Затем уровень глюкозы может резко снизиться, из-за чего вновь появляется чувство голода.

Гастроэнтеролог предупредила, что регулярные скачки уровня сахара могут способствовать развитию инсулинорезистентности, абдоминального ожирения и жировой дистрофии печени.

Для людей с диабетом белый хлеб особенно нежелателен, поскольку способен провоцировать резкое повышение уровня глюкозы. По словам врача, это может негативно сказываться на состоянии сетчатки глаз, почек и нервной системы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, почему хорошие люди могут чаще болеть.