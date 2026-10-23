Семейный киномарафон: пять фильмов, которые понравятся детям и не дадут заскучать взрослым

На пороге длинных праздничных выходных Zakon.kz подготовил список лент, которые можно весело посмотреть в компании собственного чада, не боясь нанести последнему психологическую травму.

"Джуманджи: Зов джунглей" (12+)

Переосмысление классического, знакомого каждому сюжета. История стартует с того, что в 1996 году подросток по роковой случайности получает в подарок от отца игру, которая, впрочем, его совсем не интересует – кому нужны "настолки", если есть приставка с пиксельными гонками? Впрочем, "Джуманджи" готова адаптироваться к требованиям времени и "расщедривается" на картридж внутри коробки...

Через много лет старенькую приставку обнаруживает группа нерадивых школьников. Игра начинается вновь.

"Десятое королевство" (6+)

Строго говоря, это не фильм, а сериал. Но – мини, а значит, уложиться с просмотром за уик-энд вполне реально.

Милая, хотя и местами мрачная сказка о "попаданцах", главная героиня которой – простая официантка. Волею судеб на своем пути она встречает зачарованного принца из другого мира. Именно эта встреча приводит к побегу от злобных троллей, знакомству с волком в человеческом обличии и узнаванию нового об исчезнувшей матери девушки.

"Ночь в музее" (12+)

Фэнтези-комедия об отце-неудачнике, который устраивается ночным сторожем в музей естественной истории. Жаль, соискателя никто не предупредил о том, что местные экспонаты имеют дурную привычку оживать после захода солнца... Зато сынишке наконец весело!

"Ловушка для родителей" (0+)

Сестры-близняшки, знать не знавшие о существовании друг друга, по счастливому стечению обстоятельств оказываются в одном летнем лагере. Повраждовали, подружились – что дальше? А дальше детям придется мирить взрослых, демонстрируя при этом похвальную находчивость.

"Назад в будущее" (12+)

Без преувеличения, классика о путешествии школьника во времени, в ходе которого он чуть было не срывает романтическое знакомство собственных родителей. Проблема в том, что нет любви – нет и ее плода. Дабы не исчезнуть совсем, герою придется проявить изобретательность.

А ранее мы делились топом фильмов, которые точно не подходят для юнцов. Ознакомиться с ним можно здесь.