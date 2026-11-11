Бронзовый успех в таеквондо: казахстанка завершила выступление на Олимпиаде в Сенегале

Представительница сборной Казахстана по таеквондо Любовь Юн стала бронзовым призером IV летних юношеских Олимпийских игр, проходящих в Дакаре. Казахстанская спортсменка выступала в весовой категории свыше 63 кг. В полуфинале ей противостояла Эма Зечирович из Сербии, сообщает Zakon.kz.

Встреча завершилась победой сербской таеквондистки со счетом 2:0. В первом раунде Юн уступила со счетом 4:18, во втором – 4:14.

Согласно регламенту соревнований, обе спортсменки, уступившие в полуфиналах, становятся бронзовыми призерами. Таким образом, Любовь Юн завершила выступление на Олимпиаде на третьем месте.

Как напомнили в пресс-службе НОК РК, на пути к полуфиналу казахстанка одержала две победы. В стартовом поединке она обыграла Сару Наташу Фемер-Педерсен из Норвегии (2:0), а в четвертьфинале оказалась сильнее Рафаэлы Мейреллес да Косты из Бразилии (2:0).

Бронзовая медаль таеквондистки стала четвертой наградой сборной Казахстана на юношеской Олимпиаде-2026. Ранее две золотые медали завоевали дзюдоистка Фатима Супыгалиева (до 52 кг) и велогонщица Анель Ташбай. Еще одну "бронзу" стране принес триатлет Рамазан Айнегов.