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Советы

Неожиданный тренд осени: стилист советует изменить привычный гардероб

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 18:17 Фото: Telegram/Александр Рогов
Популярный стилист и ведущий ток-шоу "Модный приговор" Александр Рогов рассказал о набирающем популярность тренде сезона осень-зима 2026. По словам эксперта, капри и бермуды перестают быть исключительно летними вещами и становятся частью осеннего гардероба, сообщает Zakon.kz.

Модной заметкой 45-летний эксперт поделился в Telegram.


"Тренд на капри и бермуды продолжает набирать обороты! В сезоне Fall/Winter 26 они появляются уже не как исключительно летняя история, а как полноценная часть осеннего гардероба. Главным амбассадором капри и бермуд вполне можно считать американскую fashion-блогера и писательницу Леандру Медин Коэн. Она регулярно вписывает их в свои эклектичные образы: с жакетами, рубашками, туфлями и неожиданными сочетаниями принтов. Вдохновляемся и берем на заметку!" – написал специалист.

Ранее сообщалось, какими образами завершилась Неделя моды в Лондоне.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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