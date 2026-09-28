Неожиданный тренд осени: стилист советует изменить привычный гардероб

Фото: Telegram/Александр Рогов

Популярный стилист и ведущий ток-шоу "Модный приговор" Александр Рогов рассказал о набирающем популярность тренде сезона осень-зима 2026. По словам эксперта, капри и бермуды перестают быть исключительно летними вещами и становятся частью осеннего гардероба, сообщает Zakon.kz.

Модной заметкой 45-летний эксперт поделился в Telegram.

"Тренд на капри и бермуды продолжает набирать обороты! В сезоне Fall/Winter 26 они появляются уже не как исключительно летняя история, а как полноценная часть осеннего гардероба. Главным амбассадором капри и бермуд вполне можно считать американскую fashion-блогера и писательницу Леандру Медин Коэн. Она регулярно вписывает их в свои эклектичные образы: с жакетами, рубашками, туфлями и неожиданными сочетаниями принтов. Вдохновляемся и берем на заметку!" – написал специалист. Ранее сообщалось, какими образами завершилась Неделя моды в Лондоне.

Поделитесь новостью