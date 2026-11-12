Всего 15 минут на ответ: как подтвердить или отклонить запрос на обработку данных в Казахстане
Cпециалисты подчеркивают, если SMS-уведомление от "1414" с запросом на согласие об обработке персональных данных не поступило, его можно получить альтернативным способом – в виде push-уведомления в мобильном приложении eGov Mobile.
Пользователи могут самостоятельно ознакомиться с запросом, проверить, какие персональные данные запрашиваются, и подтвердить или отклонить согласие.
Это особенно удобно для граждан, находящихся за рубежом: получить уведомление и ответить на запрос можно через мобильное приложение.
Чтобы предоставить согласие или отклонить запрос:
- Получите push-уведомление в eGov Mobile.
- Перейдите в раздел "Сообщения" – "Уведомления".
- Выберите нужный запрос и нажмите "Перейти к услуге".
- Ознакомьтесь с информацией об организации, услуге, сроке действия согласия и перечне запрашиваемых данных.
- Нажмите "Даю согласие" или "Отказаться".
Стоит обратить внимание: ответить на запрос необходимо в течение 15 минут с момента его создания. Если время истекло, нужно дождаться повторного запроса.
Также в разделе "Профиль" – "Персональные данные" можно просмотреть ранее предоставленные согласия и проверить историю.
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