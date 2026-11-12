Всего 15 минут на ответ: как подтвердить или отклонить запрос на обработку данных в Казахстане

В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) 12 ноября 2026 года казахстанцам напомнили, как подтвердить или отклонить запрос на обработку персональных данных в мобильном приложении eGov Mobile, сообщает Zakon.kz.

Cпециалисты подчеркивают, если SMS-уведомление от "1414" с запросом на согласие об обработке персональных данных не поступило, его можно получить альтернативным способом – в виде push-уведомления в мобильном приложении eGov Mobile.

Пользователи могут самостоятельно ознакомиться с запросом, проверить, какие персональные данные запрашиваются, и подтвердить или отклонить согласие.

Это особенно удобно для граждан, находящихся за рубежом: получить уведомление и ответить на запрос можно через мобильное приложение.

Чтобы предоставить согласие или отклонить запрос:

Получите push-уведомление в eGov Mobile.

Перейдите в раздел "Сообщения" – "Уведомления".

Выберите нужный запрос и нажмите "Перейти к услуге".

Ознакомьтесь с информацией об организации, услуге, сроке действия согласия и перечне запрашиваемых данных.

Нажмите "Даю согласие" или "Отказаться".

Стоит обратить внимание: ответить на запрос необходимо в течение 15 минут с момента его создания. Если время истекло, нужно дождаться повторного запроса.

Также в разделе "Профиль" – "Персональные данные" можно просмотреть ранее предоставленные согласия и проверить историю.

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