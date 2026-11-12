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Всего 15 минут на ответ: как подтвердить или отклонить запрос на обработку данных в Казахстане

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 17:28 Фото: pexels
В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) 12 ноября 2026 года казахстанцам напомнили, как подтвердить или отклонить запрос на обработку персональных данных в мобильном приложении eGov Mobile, сообщает Zakon.kz.

Cпециалисты подчеркивают, если SMS-уведомление от "1414" с запросом на согласие об обработке персональных данных не поступило, его можно получить альтернативным способом – в виде push-уведомления в мобильном приложении eGov Mobile.

Пользователи могут самостоятельно ознакомиться с запросом, проверить, какие персональные данные запрашиваются, и подтвердить или отклонить согласие.

Это особенно удобно для граждан, находящихся за рубежом: получить уведомление и ответить на запрос можно через мобильное приложение.

Чтобы предоставить согласие или отклонить запрос:

  • Получите push-уведомление в eGov Mobile.
  • Перейдите в раздел "Сообщения" – "Уведомления".
  • Выберите нужный запрос и нажмите "Перейти к услуге".
  • Ознакомьтесь с информацией об организации, услуге, сроке действия согласия и перечне запрашиваемых данных.
  • Нажмите "Даю согласие" или "Отказаться".

Стоит обратить внимание: ответить на запрос необходимо в течение 15 минут с момента его создания. Если время истекло, нужно дождаться повторного запроса.

Также в разделе "Профиль" – "Персональные данные" можно просмотреть ранее предоставленные согласия и проверить историю.

Ранее мы писали о том, для чего в Казахстане нужна справка о коррупционных преступлениях и как ее получить.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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