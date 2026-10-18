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События

Казахстанцы испугались из-за пропавших детских выплат: в НИТ выступили с объяснением

Нацфонд - детям, нацфонд детям, национальный фонд - детям, национальный фонд детям, выплаты детям, выплаты детям из национального фонда, выплаты детям из нацфонда, финансовая помощь детям, детские накопления, детские выплаты , фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 15:23 Фото: Zakon.kz
Казахстанцы пожаловались на то, что из мобильного приложения eGov mobile исчезли данные о средствах, перечисленных по программе "Национальный фонд – детям". В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) прояснили ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Тревожные сообщения начали распространяться в социальных сетях, в частности, на платформе Threads. Родители несовершеннолетних казахстанцев заявляли, что баланс на детских накопительных счетах неожиданно обнулился.

"Народ! У всех пропали детские накопления, которые государство переводит детям до 18 лет? Ни одного тенге и доллара нет на счету! Проверьте, у всех ли так?" – написала одна из пользователей под ником raina_queen.kz.

В комментариях под публикацией мнения граждан разделились. Одни пользователи подтвердили проблему, заявив о пропаже баланса, в то время как другие сообщили, что все выплатные данные на их детских счетах отображаются без изменений.

На возникший в Сети резонанс отреагировали в АО "Национальные информационные технологии", успокоив казахстанцев и дав инструкции по восстановлению информации.

"Приложение eGov mobile работает в штатном режиме. Сведения об отчислениях на счета детей в рамках программы "Национальный фонд – детям" отображаются корректно. В случаях отсутствия данных в приложении рекомендуется обновить раздел "Семья" в Цифровых документах eGov mobile", – прокомментировали ситуацию в пресс-службе АО "НИТ".

1 апреля 2026 года председатель Национального банка Тимур Сулейменов назвал случаи, при которых выплаты детям из Нацфонда могут аннулировать.

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Канат Болысбек
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