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Для чего в Казахстане нужна справка о коррупционных преступлениях и как ее получить

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 12:55 Фото: pexels
В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) 11 ноября 2026 года казахстанцам рассказали, как получить сведения о наличии коррупционных преступлений через eGov.kz, сообщает Zakon.kz.

Так, на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile доступна государственная услуга "Сведения о наличии коррупционных преступлений".

Запросить сведения можно на себя, ребенка или опекаемого взрослого старше 18 лет.

Как получить услугу

  • Перейдите в раздел "Услуги".
  • Выберите "Гражданам" – "Гражданство" – "Трудоустройство".
  • Выберите услугу "Сведения о наличии коррупционных преступлений".
  • Нажмите "Заказать услугу" и укажите, на кого запрашиваете сведения.
  • Подпишите заявку с помощью QR-кода, push-уведомления в eGov Mobile или ЭЦП.
  • Дождитесь ответа государственного органа. Статус заявки можно проверить в разделе "Сообщения".
  • После готовности документа перейдите по ссылке в блоке "Детальный статус", чтобы просмотреть или скачать его.

Чтобы посмотреть пошаговую инструкцию по получению услуги – листайте карусель.

Сведения о наличии или отсутствии коррупционных преступлений нужны в Казахстане преимущественно для подтверждения благонадежности кандидата при официальном трудоустройстве в государственные и около-государственные структуры. Этот документ является обязательным требованием по Трудовому кодексу РК и позволяет работодателям соблюдать законодательный запрет на прием на работу лиц, ранее осужденных за коррупцию.

Немного ранее мы писали о том, как оформить справку о временной нетрудоспособности онлайн в Казахстане.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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