Для чего в Казахстане нужна справка о коррупционных преступлениях и как ее получить
Так, на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile доступна государственная услуга "Сведения о наличии коррупционных преступлений".
Запросить сведения можно на себя, ребенка или опекаемого взрослого старше 18 лет.
Как получить услугу
- Перейдите в раздел "Услуги".
- Выберите "Гражданам" – "Гражданство" – "Трудоустройство".
- Выберите услугу "Сведения о наличии коррупционных преступлений".
- Нажмите "Заказать услугу" и укажите, на кого запрашиваете сведения.
- Подпишите заявку с помощью QR-кода, push-уведомления в eGov Mobile или ЭЦП.
- Дождитесь ответа государственного органа. Статус заявки можно проверить в разделе "Сообщения".
- После готовности документа перейдите по ссылке в блоке "Детальный статус", чтобы просмотреть или скачать его.
Чтобы посмотреть пошаговую инструкцию по получению услуги – листайте карусель.
Сведения о наличии или отсутствии коррупционных преступлений нужны в Казахстане преимущественно для подтверждения благонадежности кандидата при официальном трудоустройстве в государственные и около-государственные структуры. Этот документ является обязательным требованием по Трудовому кодексу РК и позволяет работодателям соблюдать законодательный запрет на прием на работу лиц, ранее осужденных за коррупцию.
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