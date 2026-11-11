Для чего в Казахстане нужна справка о коррупционных преступлениях и как ее получить

В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) 11 ноября 2026 года казахстанцам рассказали, как получить сведения о наличии коррупционных преступлений через eGov.kz, сообщает Zakon.kz.

Так, на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile доступна государственная услуга "Сведения о наличии коррупционных преступлений".

Запросить сведения можно на себя, ребенка или опекаемого взрослого старше 18 лет.

Как получить услугу

Перейдите в раздел "Услуги".

Выберите "Гражданам" – "Гражданство" – "Трудоустройство".

Выберите услугу "Сведения о наличии коррупционных преступлений".

Нажмите "Заказать услугу" и укажите, на кого запрашиваете сведения.

Подпишите заявку с помощью QR-кода, push-уведомления в eGov Mobile или ЭЦП.

Дождитесь ответа государственного органа. Статус заявки можно проверить в разделе "Сообщения".

После готовности документа перейдите по ссылке в блоке "Детальный статус", чтобы просмотреть или скачать его.

Чтобы посмотреть пошаговую инструкцию по получению услуги – листайте карусель.

Сведения о наличии или отсутствии коррупционных преступлений нужны в Казахстане преимущественно для подтверждения благонадежности кандидата при официальном трудоустройстве в государственные и около-государственные структуры. Этот документ является обязательным требованием по Трудовому кодексу РК и позволяет работодателям соблюдать законодательный запрет на прием на работу лиц, ранее осужденных за коррупцию.

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