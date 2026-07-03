Как по талии определить риск опасных заболеваний

Хирург-кардиолог Джереми Лондон рассказал о простом домашнем тесте, который может помочь оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для проверки понадобятся лишь сантиметровая лента и несколько минут, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mirror со ссылкой на врача, необходимо измерить окружность талии и сравнить ее с ростом. Объем талии должен составлять менее половины роста. Для этого нужно разделить окружность талии на свой рост. Если полученное значение превышает 0,5, это может указывать на повышенный риск проблем с сердцем.

Специалист объяснил, что висцеральный жир, накапливающийся в области живота, активно влияет на обмен веществ и связан с развитием сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. Он также сослался на исследование, в котором более 500 тыс. человек наблюдали в течение 12 лет. По его словам, у людей с преимущественным накоплением жира в области живота риск сердечных заболеваний оказался выше.

При этом врач подчеркнул, что такой тест не является диагнозом, а лишь помогает обратить внимание на возможные риски. Если показатель превышает рекомендуемое значение, стоит обсудить результаты с врачом и при необходимости пройти дополнительное обследование.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, как помочь, если человек подавился шашлыком.