Как по талии определить риск опасных заболеваний
Как пишет Daily Mirror со ссылкой на врача, необходимо измерить окружность талии и сравнить ее с ростом. Объем талии должен составлять менее половины роста. Для этого нужно разделить окружность талии на свой рост. Если полученное значение превышает 0,5, это может указывать на повышенный риск проблем с сердцем.
Специалист объяснил, что висцеральный жир, накапливающийся в области живота, активно влияет на обмен веществ и связан с развитием сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. Он также сослался на исследование, в котором более 500 тыс. человек наблюдали в течение 12 лет. По его словам, у людей с преимущественным накоплением жира в области живота риск сердечных заболеваний оказался выше.
При этом врач подчеркнул, что такой тест не является диагнозом, а лишь помогает обратить внимание на возможные риски. Если показатель превышает рекомендуемое значение, стоит обсудить результаты с врачом и при необходимости пройти дополнительное обследование.
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