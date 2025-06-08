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Советы

Как пить кофе при заболеваниях щитовидной железы

кофе, польза, врачи , фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 01:11 Фото: pixabay
Кофе, выпитый перед приемом лекарств от заболеваний щитовидной железы, может серьезно снижать их эффективность, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредила фармацевт Кингстонского университета (Великобритания) Дипа Камда, пишет Daily Mail.

Специалист объясняет: напиток, особенно при употреблении незадолго до приема препаратов на основе левотироксина, может сократить усвоение лекарства почти вдвое. Левотироксин – синтетический гормон, который назначается при гипотиреозе, когда щитовидная железа не вырабатывает нужного количества гормонов.

Причина – в действии кофеина, который ускоряет работу кишечника и сокращает время, в течение которого препарат может впитаться в желудке. Кроме того, кофе способен связывать активное вещество с другими компонентами пищи, снижая его биодоступность – то есть количество, попадающее в кровоток.

Наиболее выражен этот эффект у таблеток, тогда как жидкие формы левотироксина менее подвержены подобному влиянию.

При нарушении усвоения могут возвращаться симптомы гипотиреоза – слабость, запоры, набор веса – даже при правильном приеме лекарств. Чтобы этого избежать, доктор Камда рекомендует выдерживать интервал в 30–60 минут между приемом лекарства и кофе или приемом пищи.

Аналогичный подход стоит применять и к другим медикаментам – например, бисфосфонатам (против остеопороза).

Также эксперт предупредила, что кофеин может усиливать побочные эффекты некоторых лекарств, включая:

  • препараты от СДВГ (например, амфетамины),
  • средства от астмы (в частности, теофиллин),
  • антидепрессанты из группы СИОЗС (включая сертралин и циталопрам).

Сочетание этих препаратов с кофе может привести к учащенному сердцебиению, тревожности и проблемам со сном.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врачи рассказали, как распознать рак кожи по двум признакам. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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