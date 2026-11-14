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Советы

Как правильно переживать неудачи: советы психолога

стресс, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 17:47 Фото: magnific
Неудачи могут надолго выбить человека из колеи и заставить сомневаться в собственных силах. Однако существуют способы справиться с переживаниями и по-другому взглянуть на произошедшее, сообщает Zakon.kz.

Практический психолог и психотерапевт Елена Меркулова рассказала, как правильно реагировать на неудачи и превращать неприятный опыт в возможность для личностного роста.

По словам специалиста, сразу после неудачи не стоит пытаться анализировать произошедшее. В состоянии сильного стресса мышление сужается, а попытки разобраться в ситуации могут привести к самобичеванию, пишет "Доктор Питер".

Прежде всего психолог рекомендует сделать паузу, признать свои эмоции и дать себе время на восстановление. В этом помогут полноценный сон, питание, физическая активность и разговор с близким человеком.

Следующий шаг – отделить неудачу от собственной личности. Важно понимать разницу между утверждениями "у меня не получилось" и "я неудачник". Первое описывает конкретную ситуацию, второе формирует негативное представление о себе.

Меркулова советует объективно оценить произошедшее и определить, какие обстоятельства зависели от самого человека, а какие находились вне его контроля.

После эмоционального восстановления можно переходить к анализу. Специалист предлагает ответить на несколько вопросов:

  • Что именно произошло и на каком этапе возникли проблемы?
  • Какие решения повлияли на результат?
  • Что можно было сделать иначе?
  • Какие выводы удалось извлечь?
  • Что стоит изменить в следующий раз?

При этом важно не ограничиваться размышлениями, а переходить к конкретным действиям. Например, после неудачного проекта можно заранее продумывать возможные риски и обсуждать их с коллегами.

Психолог также рекомендует вести небольшой дневник, записывая произошедшие события, полученные уроки и дальнейшие действия. Через месяц такие записи помогут заметить повторяющиеся ошибки.

Меркулова подчеркнула, что здоровый анализ неудачи должен приносить ясность и желание двигаться дальше, а не усиливать чувство вины.

Ранее психолог объяснила влияние музыки на нервную систему.

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Айсулу Омарова
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