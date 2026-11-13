Просто слушать недостаточно: психолог объяснила влияние музыки на нервную систему

Клинический психолог Дарья Сальникова заявила о том, что музыка способна влиять на эмоциональное состояние человека: одни мелодии помогают расслабиться, другие придают энергии и настраивают на активность, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" рассказала, что эффект зависит не только от жанра, но и от ритма и характера композиции. По ее словам, для бодрости лучше выбирать активную музыку, а для успокоения – более мелодичные и размеренные композиции. По ее словам, в спокойной обстановке могут подойти даже грустные или классические произведения.

Эксперт отметила, что для расслабления стоит отдавать предпочтение музыке с предсказуемым, ровным ритмом, напоминающим покачивание. А чтобы взбодриться, важнее четкий музыкальный пульс, а не конкретный стиль или направление.

Психолог также посоветовала не ограничиваться пассивным прослушиванием: движение в такт музыке и подпевание помогают усилить ее воздействие на настроение и нервную систему.

Ранее психолог обнаружила неожиданную пользу черно-белых фильмов для современных детей.