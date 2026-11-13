Просто слушать недостаточно: психолог объяснила влияние музыки на нервную систему
В беседе с "Радио 1" рассказала, что эффект зависит не только от жанра, но и от ритма и характера композиции. По ее словам, для бодрости лучше выбирать активную музыку, а для успокоения – более мелодичные и размеренные композиции. По ее словам, в спокойной обстановке могут подойти даже грустные или классические произведения.
Эксперт отметила, что для расслабления стоит отдавать предпочтение музыке с предсказуемым, ровным ритмом, напоминающим покачивание. А чтобы взбодриться, важнее четкий музыкальный пульс, а не конкретный стиль или направление.
Психолог также посоветовала не ограничиваться пассивным прослушиванием: движение в такт музыке и подпевание помогают усилить ее воздействие на настроение и нервную систему.
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